Rusko: Při leteckém incidentu nad Černým mořem se podařilo zabránit katastrofě

Moskva - Při leteckém incidentu nad Černým mořem se podařilo zabránit katastrofě, řekla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Letadlo ruských aerolinek Aeroflot muselo podle ní změnit kurz, aby se vyhnulo průzkumnému letounu Severoatlantické aliance. NATO ani Spojené státy na obvinění bezprostředně nereagovaly, uvedla agentura AFP.

Tvrzení Moskvy přichází v době, kdy v regionu panuje napjatá situace. Příslušníci americké rozvědky jsou přesvědčeni, že Rusko plánuje vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.

"Podařilo se zabránit katastrofě. To ale neznamená, že NATO a USA mohou nadále beztrestně riskovat životy," uvedla v prohlášení Zacharovová. Podle ruské agentury pro civilní letectví (Rosavijacija) se incident stal v pátek ráno, kdy špionážní letadlo "rychle klesalo" a dostalo se do dráhy letu airbusu společnosti Aeroflot z Tel Avivu do Moskvy. Na palubě stroje bylo 142 lidí.

"Směr a výška civilního letadla byly okamžitě změněny," uvedla Rosavijacija v dnešním prohlášení pro agenturu AFP a dodala, že posádka špionážního letadla nereagovala na zprávy od řízení letového provozu.

Podle ruské tiskové agentury Interfax ruské letadlo kleslo o 500 metrů, aby se vyhnulo průzkumnému letounu, který piloti Aeroflotu viděli z kokpitu. Další menší letadlo, Challenger 650, letící do Skopje z ruského letoviska Soči, kvůli průzkumnému letounu také změnilo kurz, informovala ruská agentura pro civilní letectví.

"Zvýšená aktivita letadel NATO v blízkosti ruských hranic (...) vytváří riziko nebezpečných incidentů s civilními letadly," uvedla Rosavijacija a dodala, že bude "protestovat" diplomatickou cestou.

Incident se odehrál v době rostoucího napětí mezi Ruskem a západními zeměmi, které obviňují Moskvu z toho, že kumuluje vojáky na hranicích s Ukrajinou a připravuje se na invazi. Případná ofenziva ruských sil proti Ukrajině by podle americké rozvědky mohla být zahájena začátkem příštího roku a zúčastnilo by se jí odhadem 175.000 vojáků.

Rusko takové plány popírá a obviňuje země NATO z rostoucích "provokací", včetně nedávných vojenských cvičení v blízkosti svých hranic v Černém moři, což je oblast, kterou Moskva považuje za svou sféru vlivu.