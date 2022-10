Rusko přesunulo část sil ze Sýrie, Izrael by mohl změnit strategii, píše NYT

Damašek - Rusko nedávno odvolalo část svého kontingentu a systémů protivzdušné obrany ze Sýrie. S odvoláním na dva západní a jeden izraelský zdroj to napsal deník The New York Times (NYT). Rusko tak z oblasti odstranilo zbraně, které omezovaly izraelské vojenské operace v Sýrii. Podle deníku to také může ovlivnit izraelské úvahy o poskytnutí vojenské pomoci Kyjevu.

Odvezení systému protivzdušné obrany S-300 ze Sýrie znamená, že pro izraelské letectvo zmizela hlavní hrozba pro jeho operace v Sýrii. Situace v Sýrii je pro Izrael významným faktorem při zvažování podpory Ukrajině.

Na satelitních snímcích pořízených v srpnu je vidět přesun baterií S-300 z Masjáfu v západní Sýrii do přístavu Tartús a pak do černomořského ruského přístavu Novorossijsk.

Zdroje NYT poskytly rozdílné údaje o počtu Rusů stažených ze Sýrie - dva hovořily o 1200 až 1600 vojácích, třetí o mnohem vyšším počtu. Podle izraelského bezpečnostního zdroje odvelené vojáky nahradili vojenští policisté. Všechny zdroje se ale shodly na tom, že přesunem Rusko omezilo svůj vliv na rozhodování Izraele v otázce podpory Ukrajiny.

Kyjev od Izraele požaduje obranné systémy a vojenské vybavení, také v souvislosti s množícími se útoky, k nimž jsou využívány drony původem z Íránu. Ministr obrany Benny Ganc však vyloučil, že by Izrael mohl Ukrajině dodávat zbraně. Pomáhá jí humanitárními dodávkami, zasíláním ochranného vybavení a zvažuje poskytnout systém varování, jaký se proti leteckým útokům používá v Izraeli. Tento postoj je vysvětlován jako snaha udržet si volnou ruku pro zásahy v Sýrii, kde působí jako spojenec Damašku Írán. Izrael bere v potaz také přítomnost velké ruské komunity na svém území.

Rusko dovezlo systém S-300 do Sýrie v roce 2018, ale Syřanům kontrolu nad bateriemi nikdy nesvěřilo. Právě tyto rakety v blízkosti izraelského území vedly Izrael k odmítání ukrajinských požadavků na zbrojní pomoc, píše NYT. Aby se zamezilo incidentům v Sýrii, zřídily Rusko a Izrael telefonickou linku mezi svými armádami. Letos v květnu ale Ruskové zahájili palbu na izraelská letadla na konci útoku v oblasti Masjáfu. Izraelská televize o tom přinesla zprávu až po týdnu a v červenci ji pak potvrdil Ganc, podle nějž šlo o výjimečný případ.

Rusko v Sýrii stále drží modernější obranný systém raket S-400, který je ovšem určen jen k obraně ruských sil. I když stahování části Rusů ze Sýrie znamená pro Izrael výhodu, panují podle tisku obavy, že toho využije Írán ke zvýšení svého vlivu v Sýrii.