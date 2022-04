Rusko přestalo dodávat plyn do Polska a Bulharska, cena se zvyšuje

Moskva/Varšava/Sofia - Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Zastavení dodávek potvrdila jak polská společnost PGNiG, tak i bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová postup Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí. "Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu," prohlásila. Členské země EU mají podle ní připraveny nouzové plány, protože se na tuto situaci s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že Polsko je připraveno obejít se bez plynu a případně také bez ropy z Ruska. Upozornila, že polské zásobníky s plynem jsou naplněny zhruba z 80 procent, ale díky dodávkám přes přípojky plynovodů z České republiky a Litvy nemusí Polsko do zásob sahat. Těžba plynu v Polsku podle ní běží na maximum.

Bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov ujistil, že Bulharsko má k dispozici zemní plyn alespoň na měsíc. Prozatím rovněž vyloučil opatření k omezování spotřeby plynu.

Bulharský premiér Kiril Petkov uvedl, že jeho země nyní přezkoumává veškeré dohody s Gazpromem, včetně těch o tranzitu plynu do Srbska a Maďarska. Sofia hovoří o porušení smlouvy, protože dopředu zaplatila za dodávky na celý měsíc. Také polská společnost PGNiG postup Gazpromu označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné.

Cena plynu pro evropský trh se hned ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující.

Kolem 11:00 SELČ se cena v TTF pohybovala kolem 109 eur, a vykazovala tak nárůst o téměř šest procent. Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu.

Šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin označil rozhodnutí Gazpromu za správné. Zároveň vyzval k podobnému postupu vůči dalším zemím, které nejsou k Rusku přátelské.

V souvislosti se sankcemi, které proti Rusku za jeho vojenský vpád na Ukrajinu zavedly západní země, ruská vláda 7. března aktualizovala seznam zemí, které považuje vůči Rusku za znepřátelené. Česká republika se na seznamu ocitla už loni v květnu v souvislosti s kauzou Vrbětice - z exploze tamních muničních skladů čeští představitelé obvinili příslušníky ruské tajné služby.

Gazprom varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu.

Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Krátce před 06:30 SELČ ruský plyn do Polska ještě tímto plynovodem proudil. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.

