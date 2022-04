Rusko přestalo dodávat plyn do Polska a Bulharska, cena se zvyšuje

Moskva/Varšava/Sofia - Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Zastavení dodávek potvrdila jak polská společnost PGNiG, tak i bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová postup Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí. "Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu," prohlásila. Členské země EU mají podle ní připraveny nouzové plány, protože se na tuto situaci s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že Polsko je připraveno obejít se bez plynu a případně také bez ropy z Ruska. Upozornila, že polské zásobníky s plynem jsou naplněny zhruba z 80 procent, ale díky dodávkám přes přípojky plynovodů z České republiky a Litvy nemusí Polsko do zásob sahat. Těžba plynu v Polsku podle ní běží na maximum.

Bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov ujistil, že Bulharsko má k dispozici zemní plyn alespoň na měsíc. Prozatím rovněž vyloučil opatření k omezování spotřeby plynu.

Bulharský premiér Kiril Petkov uvedl, že jeho země nyní přezkoumává veškeré dohody s Gazpromem, včetně těch o tranzitu plynu do Srbska a Maďarska. Sofia hovoří o porušení smlouvy, protože dopředu zaplatila za dodávky na celý měsíc. Také polská společnost PGNiG postup Gazpromu označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné.

Cena plynu pro evropský trh se hned ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující.

Kolem 11:00 SELČ se cena v TTF pohybovala kolem 109 eur, a vykazovala tak nárůst o téměř šest procent. Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu.

Šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin označil rozhodnutí Gazpromu za správné. Zároveň vyzval k podobnému postupu vůči dalším zemím, které nejsou k Rusku přátelské.

V souvislosti se sankcemi, které proti Rusku za jeho vojenský vpád na Ukrajinu zavedly západní země, ruská vláda 7. března aktualizovala seznam zemí, které považuje vůči Rusku za znepřátelené. Česká republika se na seznamu ocitla už loni v květnu v souvislosti s kauzou Vrbětice - z exploze tamních muničních skladů čeští představitelé obvinili příslušníky ruské tajné služby.

Kreml: Rusko nevydírá, nadále je spolehlivým dodavatelem plynu a ropy

Požadavek platit za dodávky ruského plynu v rublech není vydíráním, prohlásil dnes mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Rusko podle něj obnoví dodávky plynu Polsku a Bulharsku, jakmile za ně tyto země "náležitou formou" zaplatí. Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem energetických surovin, dodal mluvčí.

"Platba ve správné podobě bude základem pro pokračování dodávek," řekl Peskov a státní agentura TASS si jeho vyjádření vyložila ve smyslu, že "dodávky budou obnoveny, pokud tyto země začnou platit rubly".

Prezident Vladimir Putin se nechystá o situaci jednat s polskými a bulharskými představiteli, řekl Peskov. Rusko podle něj muselo přejít na platby v rublech z čiré nezbytnosti poté, co Rusku západní země "ukradly značnou část jeho rezerv".

Ruské rezervy uložené na Západě byly zmrazeny v rámci sankcí, kterými se Západ snaží Rusko přimět k ukončení války proti Ukrajině.

Podle Peskova šlo o "bezprecedentní nikoliv přátelské kroky v oblasti ekonomiky a financí, které vůči nám podnikly nikoliv přátelské země". Ty podle něj "zablokovaly, čili rusky řečeno ukradly" značnou část ruských rezerv, a to si vyžádalo nový způsob placení, který Putin nařídil dekretem.

Ruský plynárenský podnik Gazprom dnes ráno zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska kvůli tomu, že země nezaplatily za plyn v rublech. Zastavení dodávek plynu je podle Sofie vydírání a Gazprom porušil smlouvu. Varšava se hodlá domáhat odškodnění za porušení platného kontraktu.

Reuters: Jižní Korea je připravena přesměrovat část dodávek plynu do Evropy

Jižní Korea je připravena do léta přesměrovat část dodávek plynu do Evropy, kde na trhu panuje nejistota v souvislosti s ukrajinskou krizí. Učinit by tak měla na žádost Spojených států či evropských zemí. Podle agentury Reuters to dnes uvedl zdroj obeznámený s touto záležitostí.

Země Evropské unie jsou do značné míry stále závislé na dovozu plynu z Ruska. Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Zdůvodnila to tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Cena plynu pro evropský trh se pak výrazně zvýšila. Evropská unie oznámila, že chystá společnou reakci.

Jihokorejská média již v únoru psala, že místní představitelé zvažují, že by se Soul podělil o své zásoby zkapalněného zemního plynu (LNG) s Evropou. "Vláda zvažuje, že by Evropu podpořila, pokud by se situace na Ukrajině zhoršila a vznikly potíže s dodávkami zemního plynu," citovala tehdy jihokorejská média nejmenovaného činitele jihokorejského ministerstva zahraničí.

Spojené státy požádaly své spojence, včetně Jižní Koreje, aby se o své zásoby LNG s Evropou rozdělili.

Také evropské země vyjádřily naději, že by mohly uzavřít výměnnou dohodu se svými partnery, včetně Jižní Koreje, aby překonaly hrozící přerušení dodávek z Ruska.

Soul podle médií původně žádost odmítl s tím, že plyn v zimním období potřebuje pro svou spotřebu. Uvedl ale, že by Evropu mohl podpořit po skončení zimy, pokud bude mít přebytky, napsala agentura Jonhap.

Bloomberg: Účet v rublech už má deset evropských odběratelů ruského plynu

Účet v rublech už si otevřelo deset evropských odběratelů ruského plynu a čtyři z nich za plyn zaplatili způsobem, který začal vyžadovat Kreml. S odkazem na svůj zdroj o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Ruský prezident Vladimir Putin vyžaduje, aby odběratelé z EU platili v rublech.

"Čtyři evropští odběratelé plynu už za dodávky zaplatili v rublech, jak Rusko požaduje. Další zastavení dodávek, pokud ostatní požadavek Kremlu také odmítnou, není pravděpodobné až do druhé poloviny května, kdy mají být uhrazeny příští platby," cituje Bloomberg svůj zdroj blízký ruské plynárenské společnosti Gazprom.

Evropské firmy už si otevřely účty v rublech, aby mohly za plyn platit tak, jak požaduje Moskva, pokračoval zdroj. O těchto důvěrných informacích s agenturou hovořil pod podmínkou, že mu bude zaručena anonymita.

Gazprom dnes ráno zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska, a to právě s odůvodněním, že tyto země odmítly za plyn platit v rublech. Rusko dodává sítí potrubí plyn do 23 evropských zemí včetně České republiky.

Rakouský kancléř Karl Nehammer mezitím označil za falešnou zprávu informace ruských médií, že Rakousko přistoupilo na platby v rublech. Šéf rakouské vlády nicméně podle agentury APA připustil, že Rakousko využívá platební schéma přes finanční ústav Gazprombank, jak navrhla Moskva.

Západní země proti Rusku zavedly rozsáhlé sankce za jeho invazi na Ukrajinu. Moskva pak začala vyžadovat, aby evropští odběratelé za ruský plyn od 1. dubna začali platit v rublech. Brusel však členským zemím sdělil, že takový postup by byl v rozporu se sankcemi. To ale Kreml odmítá, podle něj navržený způsob plateb sankce neporušuje.

Schéma, které Moskva nyní při placení za plyn vyžaduje, počítá jako s prostředníkem s bankou Gazprombank, nad kterou má kontrolu Kreml. Zahraniční odběratel tak musejí nejprve převést zahraniční měnu na zvláštní účet v Gazprombank a ta potom jménem daného odběratele za přijaté devizy nakoupí rubly. Nakoupenou ruskou měnu potom převede na jiný zvláštní účet.

Pokud se Moskvě podaří západní země přinutit k platbám v rublech, značně se tím otupí účinnost sankcí, které Západ vůči Rusku zavedl, poznamenala už dříve agentura Reuters. Kurz rublu, který se ruská vláda po jeho prudkém oslabení bezprostředně po invazi rozhodla sérií intervencí a mimořádných opatření podpořit, je nyní vůči euru nejsilnější za více než dva roky.

Bulharsko hledá nové zdroje dodávek plynu, novou smlouvu s Gazpromem neplánuje

Bulharsko, které pokrývá téměř veškerou spotřebu plynu dovozem z Ruska, začalo v důsledku útoku ruských vojsk na Ukrajinu hledat nové zdroje dodávek této suroviny. Bulharský vicepremiér Asen Vasilev už v březnu oznámil, že jeho země nebude jednat s ruskou plynárenskou společností Gazprom o nové smlouvě o dodávkách, až na konci letošního roku vyprší nynější desetiletý kontrakt.

Vasilev už v březnu uvedl, že Bulharsko bude usilovat mimo jiné o zvýšení dodávek plynu z Ázerbájdžánu či o dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z terminálů v sousedním Turecku a v Řecku. Bulharsko nyní pracuje na dokončení plynovodu, který má propojit jeho síť s Řeckem. Projekt podle Vasileva výrazně zvýší dovozní kapacitu země a zajistí spojení s plánovaným LNG terminálem v řeckém přístavním městě Alexandrupoli, který by měl zahájit provoz v příštím roce.

Na projektu se pracuje už řadu let a diplomaté ze Spojených států a z Evropy měli podle serveru Politico dlouhou dobu podezření, že Moskva se snaží Bulharsko přimět k jeho zastaveni. Bulharsko patří mezi členské země Evropské unie s největšími vazbami na Rusko. Jeho nová vláda se však snaží být více prozápadní, upozornil server Politico.

Slovenský premiér Heger kritizoval Rusko kvůli zastavení dodávek plynu do Polska

Rusko podle slovenského premiéra Eduarda Hegera využívá ropu a plyn jako nástroj k prosazování svých imperialistických zájmů, které vyvrcholilo útokem na Ukrajinu. Slovensko je připraveno čelit podobným obstrukcím ze strany Ruska, jaké nyní zažívá Polsko, uvedl Heger.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zcela zastavila dodávky zemního plynu nejen do Polska, ale i do Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, což obě evropské společnosti označily za porušení smluv.

Podle Hegera mají slovenské plynárny SPP s Gazpromem uzavřený dlouhodobý kontrakt a za zakoupený plyn budou platit v eurech v souladu s dohodnutými pravidly a doporučeními Evropské komise.

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík v reakci uvedl. že chce vyčkat, jakým způsobem budou za ruský plyn platit jiné země. Zopakoval, že splatnost další faktury za dodávky plynu na Slovensko bude 20. května. Za březnové dodávky suroviny země po dohodě s Gazpromem zaplatila už na konci března.

"Nemám obavu, že by plyn ze dne na den přestal na Slovensko proudit," řekl novinářům Sulík.

Ministr neuvedl, zda podnik SPP požádal v souvislosti s platbami za plyn o otevření účtu v rublech. Podle agentury Bloomberg tak učinilo deset evropských odběratelů ruského plynu a čtyři z nich za plyn zaplatili způsobem, který začal vyžadovat Kreml.

Generální ředitel SPP Richard Prokypčák řekl, že dodávky od Gazpromu pro podnik probíhají v obvyklém režimu. Firma podle něj ale komunikuje i s jinými dodavateli plynu.

Slovensko je závislé na dovozu rukého plynu a země také zajišťuje tranzit této suroviny dále do západní Evropy. Ve slovenských zásobnících je uložen plynu v objemu, který odpovídá 13 procentům roční spotřeby země; z hlediska tohoto ukazatele je na tom Slovensko lépe ve srovnání s průměrem EU.

EU se podle Hegera musí co nejdříve zbavit energetické závislosti na Rusku, podle něj Moskva západní jednotu a solidaritu nezlomí.

Odborníci: Kvůli obávám z dodávek do Evropy poroste cena plynu Odborníci očekávají další růst ceny plynu, a to v reakci na obavy z postupu Ruska. Rusko zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska, obavy jsou z přerušení toku plynu také do dalších zemí Evropy. Dodávky plynu do Česka jsou spojené výhradně s dodávkami do Německa. Pokud Rusko zastaví dodávky do Německa, bude na tom bita i Česká republika. Oslovení odborníci to dnes řekli ČTK. Cena plynu pro evropský trh se dnes ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Čeští dodavatelé nakupují podle analytika ENA Jiřího Gavora plyn buď na komoditních burzách, nebo, a to je dominantní způsob nákupu, na brokerských platformách. "Jejich smluvními partnery jsou tedy především velké západoevropské energetické firmy. Fyzicky k nám tedy putuje čistě ruský plyn, obchodně jde ale o 'tržní směsku'. Bude tedy záležet nikoliv na českých firmách, ale na západoevropských dodavatelích, jestli se s Gazpromem domluví nebo ne," řekl ČTK Gavor. "Tlak na růst ceny pramení z nejistoty. Podle předsedkyně Evropské Komise Ursuly von der Leyenové je EU na situaci připravena, ovšem zatím se neví jakým způsobem. Z dalších kroků bloku bude pramenit budoucí vývoj ceny. Pokud by byly dodávky do EU zcela zastaveny, tak se dá čekat vzestup ceny plynu o 100 a více procent během následujících měsíců," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal očekává růst ceny plynu o další desítky eur za megawatthodinu. Na ruském plynu je podle něj závislé například Finsko, Lotyšsko a Estonsko. "Slovensko je extrémně závislé, a proto připustilo placení v rublech, aby se ochránilo. A také ČR, ale to jen současně s Německem. Dále je na ruském plynu závislé Německo, což se zdá, že Rusko odpojí jako poslední a Itálie, která má LNG (zkapalněný zemní plyn) možnosti," uvedl Dohnal. Energetický expert a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr vnímá krok Ruska jako zkoušku pro EU. "Reakce trhu bude, ale spíše záleží, jak se Rusko zachová ke klíčovým odběratelům a to směrem do Německa, Nizozemí, Itálie, Francie a podobně. Ohrožení dodávek na tyto trhy by rozpoutalo vřavu," uvedl Šnobr. Polsko podle něj chtělo odejít od ruského plynu na konci roku, nepočítalo s novou smlouvou s Gazpromem. Potvrzuje to také hlavní ekonom Cyrrus Vít Hradil. "Polsko i Bulharsko totiž beztak byly na cestě k brzkému ukončení odběru plynu z Ruska a uspíšení tohoto procesu ze strany Ruska tak vnímám hlavně jako varování zbytku Evropy, že Rusko své výhrůžky myslí vážně," uvedl Hradil. Pro Evropu i pro Česko bude nyní podle něj klíčové, jak se k situaci postaví ostatní státy EU a hlavně pak Německo.