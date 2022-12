Rusko přesouvá v Bělorusku techniku směrem k Ukrajině, uvedla skupina

Minsk/Kyjev - Ruská armáda přesouvá část techniky, kterou má v Bělorusku, blíže k hranicím s Ukrajinou. Na telegramu to dnes uvedla běloruská nezávislá monitorovací skupina Belaruski Hajun. Zároveň upozornila, že množství techniky, které je v současné době přesouváno do pohraniční oblasti, je malé a nestačí k útočným akcím.

Ruské ozbrojené síly podle monitorovací skupiny přesunují ze severní a centrální části Běloruska směrem na jih například tanky a nákladní auta nebo bojová vozidla pěchoty. Belaruski Hajun jich napočítal desítky.

V současné době jsou podle něj možná dvě vysvětlení: Buď Rusko začíná přesouvat techniku z výcvikových prostorů na severu a ve středu Běloruska do pohraničí, anebo ji převáží na další společné vojenské cvičení s běloruskými ozbrojenými silami.

Ukrajina se už 300 dní brání ruské vojenské agresi, přičemž režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka na začátku invaze poskytl běloruské území ruským vojákům k útoku na Kyjev. V současnosti Rusům umožňuje podnikat z běloruského území vzdušné útoky na Ukrajinu a ruskou invazi podporuje materiálně.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí s Lukašenkem jednal v Minsku a mimo jiné se jej podle tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova se pokoušel přimět, aby se připojil k jeho válečnému tažení.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov dnes uvedl, že Rusko by mohlo připravit útočné síly k zahájení nové ofenzivy na Ukrajinu a zároveň vyjádřil naději, že se k nim běloruské jednotky nepřidají. Reznikov dále v ukrajinské televizi řekl, že zatím nejsou důkazy o tom, že by Moskva už začala v Bělorusku shromažďovat bojové síly k ofenzivě, nebo že by se Minsk chystal zapojit do vojenské agrese, napsala agentura Reuters.

Americký Institut pro studium války (ISW) v reakci na Putinovu návštěvu v Minsku ve své analýze napsal, že šéfovi Kremlu se zřejmě opět nepodařilo přesvědčit Lukašenka, aby se do vojenské agrese vůči sousední zemi přímo zapojil.