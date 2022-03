Rusko přesouvá jednotky od Kyjeva jinam, uvedl Pentagon

Washington/Kyjev - Mluvčí Pentagonu John Kirby dnes potvrdil, že od Kyjeva odjíždí malý počet ruských jednotek směrem na sever, Moskva je ale podle USA nestahuje z bojů, nýbrž přesouvá na jiná místa na Ukrajině, kde možná v blízké době chystá velkou ofenzivu. Prezident USA Joe Biden krátce předtím řekl, že se ještě se uvidí, zda Rusko skutečně některá svoje vojska stáhne, jak řeklo po dnešních rozhovorech s ukrajinskými zástupci. Šéf americké diplomacie Antony Blinken prohlásil, že ruská prohlášení ohledně stažení vojsk by mohla být pokusem Moskvy "klamat lidi a odvést pozornost".

"Došlo za poslední den k nějakému přesunu některých ruských jednotek pryč od Kyjeva? Domníváme se, že ano. Malého počtu," řekl Kirby. "Domníváme se však, že se jedná o přemístění, ne skutečné stažení, a že bychom měli být připraveni na to, že budeme sledovat velkou ofenzivu v jiných částech Ukrajiny. Neznamená to, že hrozba pro Kyjev polevila," dodal.

"Uvidíme," řekl krátce předtím o ruském prohlášení ohledně stahování vojsk Biden. "Nic bych v tom nehledal, dokud neuvidíme, jak se zachovají. Uvidíme, zda skutečně splní to, co naznačují," dodal s tím, že USA situaci nadále pozorně sledují.

"Je tu to, co Rusko říká, a je tu to, co Rusko dělá, a my se soustředíme na to druhé," řekl dnes Blinken při návštěvě Maroka. "A Rusko dělá to, že pokračuje v týrání Ukrajiny," dodal. Spojené státy podle něj dosud nezaznamenaly žádné náznaky toho, že by diplomatické rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou postupovaly "konstruktivním způsobem".

Rusko a Ukrajina dnes oznámily průlom v jednáních o možném řešení konfliktu. Moskva po rozhovorech řekla, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Ukrajinská strana navrhla ukrajinskou neutralitu, která by se opírala o systém bezpečnostních záruk. Boje včetně ostřelování ukrajinských měst ruskými silami nicméně na Ukrajině pokračují.

"Pokud se (ruští představitelé) nějak domnívají, že může uspět pokus podmanit si jen východní nebo jižní část Ukrajiny, tak se zase jednou hluboce mýlí," pokračoval Blinken.

Podobně jako vedení USA se v rozhovoru s agenturou Reuters vyjádřil i nejmenovaný západní činitel, podle nějž Rusko nebere rozhovory s Ukrajinou vážně a používá je ke hře o čas. Přímá jednání jsou podle zdroje nicméně v současné chvíli nadále nejlepší cestou vpřed. "Doufáme, že se to v určité fázi začne brát vážně a povede to ke klidu zbraní. Ale jsme skeptičtí ohledně toho, zda se to bere vážně již teď. Nicméně chceme být svědky toho, že vyjednávání nakonec přinesou klid zbraní," řekl.