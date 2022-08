Rusko přerušuje americké inspekce v rámci dohody o strategických zbraních

Moskva - Rusko dočasně přerušuje americké inspekce ruských základen, plánované v rámci klíčové dohody o omezení strategických jaderných zbraní, oznámila dnes ruská diplomacie. Moskva tvrdí, že tímto krokem reaguje na překážky, které americká strana klade ruským inspekcím ve Spojených státech.

"Ruská federace byla donucena uchýlit se k tomuto kroku v důsledku úporné snahy Washingtonu dosáhnout inspekční činnosti za podmínek, které nepřihlížejí k existujícím reáliím, vytvářejí jednostranné výhody pro USA a fakticky zbavují Rusko práva uskutečňovat inspekce na americkém území," oznámilo ruské ministerstvo.

Uvedlo, že v důsledku západních sankcí je přerušené normální letecké spojení mezi Ruskem a USA a ruská letadla s inspekčními týmy nesmějí do vzdušného prostoru zemí, které jsou americkými spojenci. Podobné překážky nemají američtí inspektoři. Ruská strana již dříve tuto otázku předložila, ale nedostala odpověď. Ruští inspektoři mají také potíže se získáním víz tranzitních zemí, zatímco Američané tento problém nemají.

Za daných okolností by se podle Moskvy měly strany zřeknout "úmyslně kontraproduktivních pokusů o umělé prosazování obnovení inspekční činnosti" a místo toho se soustředit na problémy, jejichž vyřešení by umožnilo v co nejkratší době se vrátit ke všem ověřovacím mechanismům dohody.

Dohodu zvanou Nový START Moskva a Washington prodloužily letos v únoru, platit má do roku 2026. Smlouva, kterou v Praze v roce 2010 podepsali tehdejší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv, omezuje počet jaderných hlavic i jejich nosičů.