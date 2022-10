Rusko pozastavuje plavbu lodí s obilím, oznámila Moskva

Moskva/Kyjev/Ankara - Rusko pozastavuje plavbu v bezpečném koridoru v Černém moři, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS. Koridor byl dohodnut letos v létě v rámci dohody umožňující vývoz obilí a dalších zemědělských plodin z ukrajinských černomořských přístavů zablokovaných po ruské invazi na Ukrajinu. Moskva tvrdí, že plavba je nepřípustná, protože koridor využil Kyjev k bojové akci proti Rusku. Z ukrajinských přístavů vyplulo dnes v rámci dohody o vývozu obilí 12 lodí.

Plavba má být zablokována až do objasnění sobotního útoku dronů proti ruské Černomořské flotile v Sevastopolu na anektovaném Krymu. Ruské ministerstvo akci označilo za "teroristický útok" a tvrdí, že k němu byly zneužity civilní lodě nacházející se v koridoru.

"Do objasnění situace okolo teroristické akce, spáchané Ukrajinou 29. října proti vojenským i civilním lodím v Sevastopolu, se plavba v bezpečném koridoru, vytyčeném černomořskou iniciativou, pozastavuje," uvedlo ruské ministerstvo. Za stávajících podmínek nelze podle něj zaručit bezpečnost plavby, a to až do doby, než ukrajinská strana přijme dodatečné závazky, že nevyužije tuto plavební trasu k "vojenským cílům".

"Zdůrazňujeme, že Ruská federace jako účastník zmíněných dohod z nich nevystupuje, ale pozastavuje jejich platnost," tvrdí ministerstvo.

Prohlášení následovalo poté, co z ukrajinských přístavů vyplulo dnes v rámci dohody o vývozu obilí 12 lodí. Rusko v sobotu pozastavilo svoji účast na dohodách umožňujících vývoz potravin z ukrajinských přístavů přes Černé moře. Organizace spojených národů, Turecko a Ukrajina se ale v neděli dohodly na plánu přesunu 16 plavidel. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že Turecko je odhodláno dohodu o vývozu obilí z Ukrajiny ochránit, pro její pokračování se vyslovil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ale mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov zapochyboval, zda se snaha o její zachování bez ruské účasti může setkat s úspěchem.

Z ukrajinských přístavů vyplulo 12 lodí v rámci dohody o vývozu obilí

Z ukrajinských přístavů vyplulo dnes v rámci dohody o vývozu obilí 12 lodí, uvedl podle Reuters ukrajinský ministr pro infrastrukturu Oleksandr Kubrakov. Rusko v sobotu pozastavilo svoji účast na dohodách umožňujících vývoz potravin z ukrajinských přístavů přes Černé moře. Organizace spojených národů, Turecko a Ukrajina se ale v neděli dohodly na plánu přesunu 16 plavidel. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že Turecko je odhodláno dohodu o vývozu obilí z Ukrajiny ochránit, mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ale zapochyboval, zda se snaha o její zachování bez ruské účasti může setkat s úspěchem. Turecký ministr obrany v telefonickém rozhovoru svého protějška vyzval, aby Rusko odstoupení od obilné dohody přehodnotilo.

"Dnes opustilo ukrajinské přístavy 12 lodí. OSN a Turecko zajistí deset kontrolních týmů, které provedou inspekci 40 lodí zapojených do černomořské obilné iniciativy. Tento plán přijala ukrajinská delegace a ruská delegace o něm byla informována," oznámil Kubrakov na twitteru.

Mluvčí vojenské správy v Oděse oznámil, že na lodích, které dnes vypluly z ukrajinských přístavů, bylo 354.500 tun zemědělských produktů. To je podle Reuters dosud největší množství, jaké se z přístavů od uzavření dohody povedlo během jednoho dne vyvézt.

Erdogan řekl, že navzdory zdráhání Ruska je Turecko odhodláno "pokračovat v humanitárním úsilí". Turecko podle něj bude chránit dohodu o vývozu ukrajinského obilí, k jejímž garantům Ankara patří.

Turecký ministr obrany Halusi Akar a jeho ruský protějšek Sergej Šojgu dnes spolu telefonicky hovořili. Akar vyzval ruského ministra, aby Moskva přehodnotila rozhodnutí odstoupit od obilné dohody, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Turecký ministr argumentoval významem této dohody pro vyřešení globální potravinové krize a jejím výlučně humanitárním zaměřením, a proto by se dohoda měla uplatňovat odděleně od konfliktu na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany také oznámilo rozhovor mezi oběma ministry, nicméně neupřesnilo, jak Šojgu na tureckou žádost reagoval.

Ruský prezidentský mluvčí Peskov dnes podle agentury Interfax prohlásil, že obilná dohoda je bez ruské účasti nejspíš neudržitelná, a varoval, že se nemusí podařit zajistit bezpečí plavidel. "V podmínkách, kdy Rusko hovoří o nemožnosti zaručit bezpečnost plavby v uvedených oblastech, je tato dohoda sotva realizovatelná. Dostane jiný ráz, bude mnohem riskantnější, nebezpečnější a nezaručená," sdělil Peskov.

Mluvčí OSN sdělil, že dnes má být zkontrolováno 40 plavidel a první z nich prověřili inspektoři ve vodách u Istanbulu. Byli mezi nimi ale jenom pracovníci OSN a Turecka, zatímco minulých inspekcí se účastnili také Rusové a Ukrajinci.

Moskva v sobotu oznámila, že odstupuje od své účasti na obilné dohodě, kterou v červenci za účasti Turecka zprostředkovala OSN. Jako důvod Rusko uvedlo, že už není schopno zaručit bezpečnost civilních lodí, které zajišťovaly obilný koridor. Učinilo tak v reakci na útok na svou Černomořskou flotilu v krymském přístavu Sevastopol.

Obchodníci: Kvůli vypovězení obilné dohody jsou ohrožené dodávky potravin

Světové dodávky potravin jsou v ohrožení poté, co Rusko o víkendu vypovědělo obilnou dohodu s Ukrajinou. Podnítí to globální potravinovou krizi a povede k růstu cen. Podle agentury Reuters to uvádějí singapurští obchodníci s obilím.

Krok podle singapurských obchodníků zasáhne dodávky do zemí závislých na dovozu. V ohrožení jsou statisíce tun pšenice rezervované pro dodávky do Afriky a na Blízký východ. Sníží se také ukrajinský vývoz kukuřice do Evropy.

"Pokud budu muset nahradit loď z Ukrajiny, jaké jsou možnosti? Vlastně nic moc," řekl Reuters singapurský obchodník s obilím, který dodává pšenici zákazníkům v Asii a na Blízkém východě. Podle obchodníků je nepravděpodobné, že by mezeru v nabídce mohla nahradit Austrálie, která je klíčovým dodavatelem pšenice do Asie, protože tamní přepravní kapacity jsou rezervovány až do února.

Takzvané futures na dodávky pšenice na komoditní burze v Chicagu dnes kvůli obavám z výpadku dodávek zdražily o více než pět procent a futures na kukuřici o více než o dvě procenta. Globální ceny pšenice vyskočily už začátkem roku na historické maximum a kukuřice dosáhla desetiletého maxima. Ruská invaze na Ukrajinu zesílila vliv nepříznivého počasí a přerušení dodávek vlivem šíření nemoci covid-19.

"Pokud jde o Evropu, kukuřice je větší problém než pšenice, protože v listopadu se dostáváme do hlavní sezóny ukrajinské kukuřice," řekl Reuters jiný singapurský obchodník.

Ruské rozhodnutí zřejmě požene nahoru také světové ceny rostlinného oleje. Ohrožuje totiž ukrajinský vývoz slunečnicového oleje do klíčových destinací, včetně hlavního dovozce, kterým je Indie.

"Obvykle trvá asi dva měsíce, než vyšší ceny obilí prosáknou přes dodavatelský řetězec a ovlivní spotřebitele na maloobchodní úrovni," uvedl analytik ze Sydney oslovený Reuters. Nyní ale zpracovatelé potravin podle něj nemají dost zásob, takže zdražování by mohlo být mnohem rychlejší.

Zavedeným námořním humanitárním koridorem se v neděli nepohybovala žádná loď. Organizace spojených národů, Turecko a Ukrajina se však dohodly, že by jím dnes mělo proplout 16 plavidel.