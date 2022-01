Lavrov: USA příští týden odpoví na ruské bezpečnostní požadavky

Ženeva/Moskva - Spojené státy souhlasily s tím, že Rusku příští týden poskytnou písemné odpovědi na bezpečnostní požadavky Moskvy. V Ženevě to dnes po schůzce se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva je podle Lavrova připravena k dalším jednáním, včetně možné diskuze obou prezidentů. Šéf ruské diplomacie se dnes vyjádřil také k postoji Česka.





"Co se týká nové české vlády, ano slyšíme, co říkají, slyšíme jejich vyjádření," poznamenal Lavrov. Rusko podle něj ale teprve uvidí, kam přesně budou mířit české návrhy. Čeho přesně se jeho vyjádření týkalo, nebylo bezprostředně zřejmé.

Český premiér Petr Fiala ale ve čtvrtek prohlásil, že ministerstva obrany, zahraničních věcí a další experti jednají o možné pomoci Ukrajině. Šéfka resortu obrany Jana Černochová podle médií uvažuje o dodávce zbraní a munice Kyjevu.

Západ dnes Lavrov vyzval k ukončení "Rusku nepřátelské hysterie". Moskva podle něj nikoho neohrožuje a nechystá se přepadnout žádný stát. To podle něj tvrdí "rusofobní menšina", která ale udává tón.

Podle Moskvy, která v roce 2014 obsadila a od té doby okupuje ukrajinský Krym, je to naopak NATO, kdo pracuje proti Rusku. Lavrov uvedl, že jeho zemi znepokojují především dodávky zbraní na Ukrajinu a pomoc ze strany vojenských expertů Západu.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu ve velmi blízké době a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko to ale popírá a požaduje, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance.

Dnešní asi hodinu a půl dlouhé jednání s Blinkenem Lavrov označil za otevřené a užitečné. Věří, že se po něm zklidní situace.

Šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci také uvedl, že prezident Vladimir Putin je kdykoliv připraven k dialogu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Případnému summitu obou politiků by ale podle něj musely předcházet delší přípravy. Další setkání na ministerské úrovni by se podle agentury RIA mohlo uskutečnit v únoru.

Rusko požaduje, aby se vojska NATO stáhla z Rumunska a Bulharska

Rusko v rámci bezpečnostních záruk požaduje, aby se vojska Severoatlantické aliance stáhla z Rumunska a Bulharska. Podle agentury TASS to dnes uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva již dříve vznesla vůči Západu požadavek, aby se NATO vrátilo do svých hranic z roku 1997.

Moskva v prosinci zveřejnila návrhy dvou dokumentů s bezpečnostními garancemi, jež požaduje od USA a NATO. Zahrnují mimo jiné závazek aliance, že se nerozšíří o Ukrajinu a že upustí od vojenských aktivit na Ukrajině, ve východní Evropě, na Kavkaze a ve Střední Asii. Washington i NATO požadavky odmítají.

Aliance se od roku 1997 rozšiřovala směrem na východ v několika vlnách, Česká republika do ní vstoupila v roce 1999 spolu s Polskem a Maďarskem, Rumunsko, Bulharsko spolu se Slovenskem a dalšími státy následovaly o pět let později.

"Jde o stažení zahraničních vojáků, techniky a výzbroje a dalších kroků s cílem vrátit konfiguraci z roku 1997 na území zemí, které k tomuto datu nebyly členy NATO. To se týká Bulharska i Rumunska," uvedl podle ruských agentur Lavrov, který dnes zahájil jednání v Ženevě se svým americkým protějškem Antony Blinkenem.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu uvedl, že Paříž je připravena vyslat vojáky do dalších zemí NATO, jmenovitě zmínil Rumunsko. Americká vojenská přítomnost v zemi by se také mohla rozšířit poté, co prezident Joe Biden tentýž den řekl, že Washington je ochotný zvýšit počet vojáků v Polsku, Rumunsku a dalších státech východního křídla aliance, pokud se ruský prezident rozhodne zaútočit na Ukrajinu.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi. Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, popírá, že by chystalo útok. Podle Moskvy je stažení vojsk možné teprve tehdy, když od Západu získá požadované záruky.

Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov dnes podle agentury Interfax uvedl, že Moskva očekává od Washingtonu příští týden písemné odpovědi na své požadavky ohledně bezpečnostních záruk. Rusko podle něj viní Spojené státy, že se bilaterální vztahy přiblížily "nebezpečné kritické hranici", věří ale, že se podaří přesvědčit Washington ke změně přístupu.

Blinken a Lavrov zahájili v Ženevě jednání o Ukrajině, průlom se nečeká

Ministři zahraničí Spojených států a Ruska, Antony Blinken a Sergej Lavrov, zahájili dnes dopoledne v Ženevě jednání o Ukrajině. Setkání má podle pozorovatelů ukázat, zda krizi vyvolanou akcemi ruské armády poblíž ukrajinského území lze ještě vůbec řešit diplomatickou cestou. Nečeká se však, že přinese zásadní posun, což dali dnes najevo i oba hlavní účastníci jednání.

"Neočekáváme průlom," řekl na začátku schůzky Lavrov. "Je to kritický okamžik. Máte pravdu: Neočekáváme, že tu dnes vyřešíme naše rozpory," poznamenal i Blinken, podle něhož je Washington odhodlán neshody řešit mírovou cestou.

Oba diplomaté, kteří v posledních dnech absolvovali řadu jednání o Ukrajině se zahraničními kolegy, do švýcarského města dorazili s nezměněnými požadavky. Moskva chce, aby se vojska Severoatlantické aliance stáhla z Rumunska a Bulharska, a trvá také na záruce, že NATO nepřijme za svého člena Ukrajinu. Washington zase požaduje zklidnění situace u hranic s Ukrajinou, u nichž Rusko soustředilo na 100.000 vojáků.

Konkrétní písemné odpovědi na své požadavky očekává Moskva v příštím týdnu, uvedl dnes podle agentury Reuters v Ženevě náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. "Naše návrhy jsou extrémně konkrétní a očekáváme stejně konkrétní odpovědi," podotkl zase Lavrov.

Přinejmenším jedné konkrétní odpovědi se už Rusko od Spojených států i všech dalších členských zemí NATO dočkalo, a to když se zavázaly, že dveře aliance zůstanou otevřené. Do jejího případného rozšiřování podle nich nemůže mluvit jakákoliv třetí země.

Západní státy se obávají, že Rusko, které v roce 2014 s použitím vojáků bez označení obsadilo a poté anektovalo ukrajinský Krym, chystá invazi na východní Ukrajinu, což Moskva odmítá. Zároveň ale Západ varuje, že pokud nevyhoví jejím požadavkům, může podniknout blíže neupřesněné vojenské kroky. "Nebojíme se nikoho, dokonce ani USA," podotkl dnes Rjabkov.

Blinken zase pro případ napadení Ukrajiny znovu slíbil "jednotnou, rychlou a tvrdou" reakci. O té mluví i další západní státy, i když nepočítají s tím, že by byla vojenského rázu.

Ukrajina a proruští separatisté se obviňují z přesouvání zbraní do Donbasu

Kyjev dnes obvinil Moskvu, že v době hrozící invaze na Ukrajinu zvýšila dodávky zbraní proruským separatistům v Donbasu. Povstalci naopak tvrdí, že Ukrajina do oblasti bojů na východě země přesunula zbraně dodané ze Západu a chystá se zaútočit. Podle analytiků by eskalace bojů v Donbasu mohla být jedním ze spouštěčů ruského vpádu na Ukrajinu.

Ukrajinská vojenská rozvědka v dnešním prohlášení uvedla, že Rusko rekrutuje žoldnéře, poskytuje jim intenzivní výcvik a posílá je na separatisty kontrolované území na východní Ukrajině. Do oblasti podle ní rovněž tajně přesunulo několik tanků, dělostřelectvo a minomety, uvedla agentura Reuters.

Jeden z velitelů Ruskem podporovaných separatistů Eduard Basurin podle agentury TASS dnes řekl, že ukrajinská armáda přesouvá do oblasti bojů "smrtící zbraně" dodané ze Západu. Konkrétně zmínil protitankové střely NLAW švédské výroby, které Kyjevu v uplynulých dnech poskytla Británie. Uvedl také, že přesun nových jednotek do oblasti předznamenává zahájení "aktivních bojových operací" ze strany Ukrajiny.

Rusko v posledních týdnech rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi. Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, popírá, že by se chystalo zaútočit.

Vztahy Kyjeva a Moskvy jsou nepřátelské od roku 2014, kdy protesty svrhly ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Rusko následně anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu. Boje na východě Ukrajiny si dosud vyžádaly 14.000 životů.