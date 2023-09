Rusko používá potraviny a jejich nedostatek jako zbraň, řekl Zelenskyj OSN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při svém projevu před Valným shromážděním Organizace spojených národů, 19. září 2023, New York.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při svém projevu před Valným shromážděním Organizace spojených národů, 19. září 2023, New York. ČTK/AP/Richard Drew

New York - Rusko používá potraviny a jejich nedostatek na světových trzích jako zbraň a ohrožuje tak nejenom Ukrajinu, ale celé mezinárodní společenství. Valnému shromáždění OSN to dnes v New Yorku řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uvedl také, že připravuje globální mírový summit, kam je zvaná každá země, která netoleruje žádný projev agrese.

"Ukrajina dělá všechno pro to, aby se po ruské agresi nikdo na světě neodvážil napadnout jiný národ," řekl ukrajinský prezident.

Zelenskyj, který se po loňském videoprojevu letos zúčastnil poprvé Valného shromáždění OSN osobně, Moskvu kritizoval za to, že kromě běžných zbraní se pokouší vydírat světové trhy i "nedostatkem potravin", přičemž výměnou požaduje "uznání některých, ne-li všech dobytých území". Rusko také obvinil z páchání genocidy a unášení ukrajinských dětí a připomněl, že na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli tomu vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC).

"(Využívání potravin nebo energetiky) jako zbraní musí být zamezeno, válečné zločiny musí být potrestány, deportovaní lidé se musí vrátit domů a okupanti se musí vrátit do svých zemí," řekl na závěr proslovu Zelenskyj, už klasicky oděný v armádní zeleni.

Svět se podle ukrajinského prezidenta musí sjednotit a porazit Rusko, aby se mohl soustředit na palčivější globální problémy. V souvislosti s tím hovořil o zhoršující se klimatické krizi a přírodních katastrofách, jako byly nedávné záplavy v Libyi či zemětřesení v Maroku.