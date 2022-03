Rusko použilo v Luhanské oblasti fosforovou munici, tvrdí ukrajinská ombudsmanka

Kyjev - Rusko nasadilo v noci na dnešek při útoku na město Popasna v Luhanské oblasti na východě země fosforovou munici. Podle agentury Reuters to uvedla ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová. O obvinění z použití zbraně, kterou mezinárodní úmluvy zakazují, informovala také agentura AFP, která citovala šéfa místní policie. Popasna leží asi 70 kilometrů západně od Luhansku.

Ombudsmanka sdílela fotografii, která údajný útok ukazuje. Neuvedla ale, zda má Ukrajina konkrétní důkazy. "Bombardování civilního města ruskými útočníky těmito zbraněmi je válečným zločinem a na základě římského statutu i zločinem proti lidskosti," uvedla Denisovová v prohlášení.

"Nepopsatelné utrpení a požáry," napsal na facebooku šéf policie v Popasně Oleksij Bilošyckyj, který rovněž Rusko obvinil z použití fosforových bomb.

Za válečný zločin jsou považovány též útoky na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu, kterých se Rusko na Ukrajině podle ukrajinských úřadů dopouští. Moskvě se dále vyčítá nasazení kazetových bomb. Avšak ani Rusko, ani Ukrajina nejsou signatáři dohody zakazující jejich používání.

Ukrajina tvrdí, že ruská armáda opakovaně bombardovala město Ochtyrka s asi 50.000 obyvateli na severovýchodě Ukrajiny vakuovými bombami. Ukrajinská velvyslankyně při OSN Oksana Markarovová upozornila, že použití této zbraně zakazuje ženevská úmluva.

Panují obavy, že se Rusové uchýlí k zakázaným chemickým nebo biologickým zbraním, jak to naznačuje jejich nepodložené tvrzení o tom, že Ukrajina má laboratoře na výrobu těchto zbraní. Polský prezident Andrzej Duda dnes řekl, že nasazení takových zbraní ze strany Rusko by znamenalo obrat ve válce a NATO by se muselo zamyslet, jak reagovat.