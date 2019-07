Rusko pokračuje v dodávkách protiraketového systému do Turecka

Rusko pokračuje v dodávkách dalších částí protiraketové obrany S-400 do Turecka, do země dnes dorazil čtvrtý letoun s komponenty tohoto systému.

Ankara - Rusko pokračuje v dodávkách dalších částí protiraketové obrany S-400 do Turecka, do země dnes dorazil čtvrtý letoun s komponenty tohoto systému. Dnes to podle agentury AP oznámilo turecké ministerstvo obrany. Proti rozhodnutí Turecka, člena Severoatlantické aliance, pořídit si ruský protiraketový systém se ostře ohradily Spojené státy, které Ankaře pohrozily sankcemi, výhrady mají i další země NATO.

Turecké ministerstvo obrany v pátek oznámilo, že transport S-400 do Turecka začal a že první část systému dopravily na leteckou základnu Mürted Air Base (dříve Akinci Air Base) u Ankary tři letouny. Dnes na základně přistál čtvrtý letoun.

USA se dlouhodobě snažily Turecko přinutit, aby se ruské protivzdušné obrany vzdalo, neboť je nekompatibilní se systémy NATO. Také tvrdily, že ruské zařízení představuje bezpečnostní hrozbu pro moderní americké stíhačky F-35, jejichž některé části se v Turecku vyrábí. Američtí činitelé rovněž Ankaru varovali, že pokud zvolí S-400, nejenže Washington zruší výrobu komponentů této stíhačky v zemi, ale rovněž vypoví Turecku kontrakt na dodávku stovky F-35. Viceprezident USA Mike Pence dokonce turecké vedení letos varoval, že nákupem riskuje své členství v NATO.

Ankara kritiku USA a dalších aliančních zemí odmítá a tvrdí, že ruský systém je klíčový pro zajištění hranic s Irákem a Sýrií. Upozorňuje také, že když s Ruskem uzavírala dohodu, tak NATO nebylo schopné nabídnout žádnou použitelnou alternativu.