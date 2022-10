Rusko podniklo za den desítky útoků na Ukrajinu, uvedl generální štáb

Kyjev - Ruské invazní síly za uplynulý den podnikly 11 raketových a 28 vzdušných útoků na území Ukrajiny, informoval ve své dnešní ranní operační svodce ukrajinský generální štáb. Kromě toho podle něj Rusové na Ukrajinu ve více než 65 případech pálili ze salvových raketometů. Ukrajinské ozbrojené síly odrazily útoky ruských jednotek u devíti obcí v Luhanské a Doněcké oblasti, tvrdí velení ukrajinských sil.

V rozporu s mezinárodním humanitárním právem, zákony a zvyklostmi války nepřítel dál zasahuje kritickou infrastrukturu a civilní domy, píše ukrajinský generální štáb. Pod palbou se podle něj ocitlo přes 25 obcí - například Burštyn v Ivano-Frankivské oblasti na západě země. Podle středečního prohlášení šéfky tamní oblastní správy Svitlany Onyščukové ruská raketa zasáhla v Burštynu velkou tepelnou elektrárnu.

Kromě toho byly v uplynulém dni hlášeny ruské vzdušné údery ve Vinnycké, Dněpropetrovské, Záporožské, Chersonské a Doněcké oblasti. "Ruští okupanti použili řízené střely s plochou dráhou letu, letecké a protiletadlové řízené střely a také více než deset dronů Šáhed-136 íránské výroby," píše ukrajinský generální štáb a dodává, že polovinu bezpilotních letounů vyslaly invazní síly z běloruského území.

Ruské síly se podle ukrajinských vojáků snaží udržet obsazené oblasti, omezit akce ukrajinské armády a pokouší se o útoky v oblastech Bachmutu a Avdijivky v Doněcké oblasti. Ukrajinské síly za poslední den odrazily nepřátelské útoky u Bilohorivky v Luhanské oblasti a také u Bachmutu, Krasnohorivky, Opytne nebo například Marjinky v Doněcké oblasti, poznamenalo velení ukrajinských ozbrojených sil.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné bezprostředně nezávisle ověřit.

Moskva se informačně připravuje na neúspěch v Chersonské oblasti, píše ISW

Moskva se zřejmě informačně připravuje na plánovaný ústup a ztrátu území v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti, píše v analýze americký Institut pro studium války (ISW). Kreml zároveň připravuje informační pole pro útok na Kachovskou vodní elektrárnu, který následně svede na Ukrajince, domnívají se na analytici.

Ruští představitelé včetně šéfa okupační správy v Chersonské oblasti Volodymyra (Vladimira) Salda a velitele ruských invazních sil na Ukrajině Sergeje Surovikina v posledních dnech hovořili o nutnosti "evakuace" ukrajinských obyvatel a varovali před ukrajinskými útoky na civilisty. Podle ISW jde pravděpodobně o pokus "nastavit informační podmínky pro plný ruský ústup za Dněpr". Tím by se ruské síly vzdaly Chersonu a dalšího významného území v oblasti.

"Ruské vojenské velení se očividně poučilo z předchozích informačních i operačních selhání při nedávné ukrajinské protiofenzivě v Charkovské oblasti," píše ISW s odkazem na bleskový ukrajinský postup na severovýchodní frontě v září, za který si Kreml vysloužil kritiku i ze strany některých svých podporovatelů.

Součástí přípravy na případný neúspěch je i možná operace pod falešnou vlajkou na Kachovskou vodní elektrárnu na Dněpru. Surovikin v úterý tvrdil, že dostal informace o úmyslu Kyjeva na toto zařízení zaútočit, což by podle něj v Chersonské oblasti způsobilo ničivé záplavy. Varování opakoval i Saldo, podle kterého ukrajinské síly zaútočí na přehrady výše proti proudu od Chersonu.

Okupační úřady ale těmito varováními patrně zamýšlejí nastavit informační podmínky tak, aby mohly ruské síly přehradu poškodit a z následných škod a ztrát na životech obvinit Ukrajince. "Výsledné záplavy navíc poslouží ke krytí stahování (ruských sil) dál na jih Chersonské oblasti," uvádí ISW. Zprávy o domnělém útoku Ukrajiny by pak pomohly Kremlu odpoutat pozornost od ústupu jeho sil a dál vykreslit Kyjev jako teroristický režim, který neváhá útočit na civilisty.

ISW se také zmiňuje o oznámené "evakuaci" civilistů v Chersonu, která podle něj slouží jako zástěrka pro masový nucený odsun civilistů z okupovaného území. Evakuaci z důvodu "ukrajinské protiofenzivy" v úterý oznámil Saldo, ve středu pak akce podle proruské správy začala. Odsun civilistů pravděpodobně poslouží i k bezpečnému stažení představitelů ruské okupační správy, kolaborantů a dalších okupačních orgánů v očekávání bezprostředního ukrajinského postupu, ale také k deportaci velkého počtu Ukrajinců do Ruska, domnívá se ISW. Účelem těchto přesunů podle něj zřejmě bude poškodit ekonomickou obnovu Ukrajiny a "podpořit ruskou kampaň etnických čistek, která se snaží vymýtit ukrajinské etnikum a kulturu".

Britské ministerstvo obrany si ve své denní analýze situace na bojišti všímá úterního vyjádření nedávno jmenovaného velitele ruských invazních sil na Ukrajině Sergeje Surovikina, jenž v ruské televizi označil situaci v Chersonské oblasti za složitou a podpořil plány okupačních úřadů evakuovat civilní obyvatelstvo. To, že ruský velitel vyzdvihl negativní zprávy o ruské invazi, je podle Britů velmi neobvyklé.

"Pravděpodobně to naznačuje, že ruské úřady vážně uvažují o rozsáhlém stažení svých sil (nacházejících se) západně od řeky Dněpr," píše britský resort obrany. "Klíčovou výzvou pro případné ruské stažení by bylo spořádaně dostat vojáky a jejich vybavení přes 1000 metrů širokou řeku," dodalo ministerstvo. Vzhledem k tomu, že všechny stálé mosty jsou vážně poškozeny, Rusko by podle něj s velkou pravděpodobností do značné míry spoléhalo na provizorní přemostění.

USA obvinily pět Rusů v případu prodeje amerických vojenských technologií

Americká prokuratura obvinila pět Rusů a několik dalších osob v souvislosti se sítí, která získávala americké vojenské technologie a dodávala je do Ruska. Některé z technologií skončily i na ukrajinských bojištích, napsala agentura Reuters.

Americké úřady celkem v jednotlivých případech ve státech New York a Connecticut obvinily přes desítku lidí. Jsou mezi nimi ruští občané obvinění z nákupu citlivých vojenských technologií od amerických společností a praní špinavých peněz v hodnotě desítek milionů dolarů pro bohaté ruské podnikatele, občané Lotyšska obvinění ze spiknutí za účelem pašování vybavení do Ruska nebo venezuelští ropní makléři.

O odhalení sítě obchodující s vojenskými a dalšími technologiemi dvojího užití ve středu informoval Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) při americkém ministerstvu financí. Na odhalení se podílely i ministerstvo spravedlnosti a Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Za nelegální činností stál podle úřadů ruský občan jménem Jurij Jurjevič Orechov a dvě jeho společnosti - NDA GmbH a Opus Energy Trading. Mezi technologiemi, které Orechov a jeho společnosti obstarávaly, byly například mikroprocesory používané ve stíhacím letounech, raketových systémech, ale i radarech a satelitech.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti se některé technologie objevily na bojištích na Ukrajině, uvádí agentura AP. Další komponenty, které lze využít pro šíření jaderných zbraní, zachytili v Lotyšsku předtím, než mohly být odeslány do Ruska.

Orechova v pondělí zatkla policie v Německu. Další ruský občan obviněný americkou prokuraturou - Arťom Uss - byl zatčen v Itálii a Spojené státy mají zájem o jeho vydání.

Americké ministerstvo financí zároveň na Orechova a jeho dvě společnosti uvalilo sankce.