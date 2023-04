Rusko podniklo rozsáhlou sérii útoků na Ukrajinu, nejméně pět obětí

Kyjev - Rusko dnes brzy ráno uskutečnilo rozsáhlou sérii útoků na cíle na mnoha místech Ukrajiny, včetně Kyjeva. Informuje o tom agentura Ukrinform, podle níž byl vyhlášen letecký poplach nad celou Ukrajinou s výjimkou jejích západních oblastí. Ve městě Dnipro si útoky vyžádaly dva životy, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdejšího starostu. Na záběrech z Umani, která leží zhruba 200 kilometrů jižně od Kyjeva, je zase vidět vážně poničená obytná budova, jejíž část se zřítila. Na místě jsou podle ruské redakce BBC nejméně tři mrtví a osm zraněných.

Obětí útoku na Dnipro se podle starosty staly tříleté dítě a mladá žena. Exploze byly hlášeny také z metropole Kyjeva a měst Kremenčuk, Poltava či Mykolajiv. Nad celou zemí se podle ukrajinské armády podařilo sestřelit 21 z 23 ruských raket.

Ukrajinskou metropolí zaznělo vícero výbuchů. Zdejší úřady podle agentury AFP uvedly, že protiletecká obrana sestřelila 11 ruských řízených střel a dva drony. Útok si zde nevyžádal žádné oběti ani vážnější škody. Podle vojenské administrativy města šlo o první raketový útok na ukrajinskou metropoli za 51 dnů.

Letecký poplach ukrajinské úřady vyhlásily kolem 04:20 místního času (03:20 SELČ) a odvolaly ho po několika hodinách.

Útoky přišly den poté, co se Moskva nechala slyšet, že by uvítala cokoliv, co by přiblížilo konec konfliktu. Ten přitom Rusko samo vyvolalo svým útokem loni v únoru.