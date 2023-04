Rusko podniklo rozsáhlou sérii útoků na Ukrajinu, nejméně dvanáct obětí

Kyjev - Nejméně 12 obětí na životech a desítky zraněných v řadách ukrajinských civilistů si vyžádala rozsáhlá série útoků, které dnes časně ráno podniklo Rusko na cíle na mnoha místech Ukrajiny, včetně Kyjeva. Informují o tom média s odvoláním na ukrajinské úřady. Počet obětí stoupl poté, co záchranáři z trosek zasaženého domu ve městě Umaň vyprostili další tři mrtvé, včetně dvou desetiletých dětí, čímž počet zabitých v tomto místě stoupl na deset. Ve městě Dnipro si vzdušné útoky vyžádaly dva životy a tři zraněné, uvedl ministr vnitra Ihor Klymenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil ruský teror a vyzval svět k zesílení globálních sankcí proti Rusku.

Na záběrech z Umaně, která leží zhruba 200 kilometrů jižně od Kyjeva, je vidět vážně poničená obytná budova, jejíž část se zřítila. Záchranáři na místě pokračují v odstraňování trosek. Z 18 zraněných je 11 v nemocnicích. Zachránit se podařilo 17 lidí včetně tří dětí, napsal list Ukrajinska pravda na svém webu.

Obětí útoku na Dnipro se podle Klymenka staly tříleté dítě a mladá žena. Tři lidé byli zraněni. Exploze byly hlášeny také z metropole Kyjeva a měst Kremenčuk, Poltava či Mykolajiv. Nad celou zemí se podle ukrajinské armády podařilo sestřelit 21 z 23 ruských střel s plochou dráhou letu.

Ukrajinskou metropolí zaznělo vícero výbuchů. Zdejší úřady podle agentury AFP uvedly, že protiletecká obrana sestřelila 11 ruských střel a dva drony. Útok si ale v Kyjevě nevyžádal žádné oběti ani vážnější škody. Podle vojenské správy města šlo o první vzdušný útok na ukrajinskou metropoli za 51 dnů.

"Na tento ruský teror musí přijít spravedlivá odpověď od Ukrajiny a světa. A tak se i stane. Každý takový útok, každé zlo spáchané na naší zemi a lidech přibližuje teroristický stát pouze k porážce a potrestání, a ne naopak, jak se (Rusové) domnívají," zdůraznil prezident Zelenskyj podle agentury Unian. "(Ruské zlo) lze zastavit sankcemi, globální sankce proti Rusku musí být zesíleny," prohlásil Zelenskyj. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil ruské útoky na pokojná města za další důkaz nezbytnosti vyzbrojit Ukrajinu americkými stíhačkami F-16, napsala Ukrajinska pravda.

Letecký poplach ukrajinské úřady vyhlásily kolem 04:20 místního času (03:20 SELČ) a odvolaly ho po několika hodinách. Podle agentury Ukrinform byl poplach vyhlášen po celé Ukrajině s výjimkou jejích západních oblastí.

Útoky přišly den poté, co se Moskva nechala slyšet, že by uvítala cokoliv, co by přiblížilo konec konfliktu. Ten přitom Rusko samo vyvolalo svým útokem loni v únoru.

"Rusko dosud nepochopilo, že jeho krutost jen posiluje odhodlanost Ukrajiny a prohlubuje náš závazek podporovat ji v jejím boji," napsala na twitteru americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinková.