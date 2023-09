Rusko podniklo dronové a raketové útoky na jih Ukrajiny, zahynuli dva lidé

Kyjev - Rusko v noci na dnešek zaútočilo pomocí dronů a řízených střel na Oděskou oblast na jihu Ukrajiny, uvedla agentura Unian. Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila všechny drony a většinu střel, škody ale i tak utrpěla přístavní infrastruktura včetně obilných sil. V areálu při útoku zahynuli dva lidé. V Oděse kromě toho úlomky zranily jednu ženu, která skončila v nemocnici, uvedl šéf oblastní správy Oleh Kiper.

"Námořní přístav v Oděse utrpěl značné škody, vypukl požár v hotelu u terminálu pro osobní dopravu, který se už několik let nepoužíval," informovalo jižní velitelství ukrajinských sil. Ukrajinská média připomínají, že hotel byl jednou z nejznámějších staveb přímořské části města, od roku 2011 však nebyl využívaný a už v něm nefungoval vodovod ani elektrická síť. Ukrajinské ministerstvo obrany úder označilo za "ubohý pokus o odvetu za úspěšný ukrajinský útok" na velitelství ruské Černomořské flotily v Sevastopolu z minulého pátku, napsal server RBK-Ukrajina.

Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zneškodnit všech 19 dronů íránské výroby, kterými Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo, a 11 z 12 řízených střel Kalibr, uvedlo jižní velitelství ukrajinských sil. Ruské síly kromě toho na Ukrajinu podle jižního velitelství vypálily dvě nadzvukové rakety Oniks, které zničily sila na obilí.

Kiper později uvedl, že v areálu obilných skladišť byli v době útoku dva zaměstnanci, kteří se od zásahu nikomu neozvali. Těla obou ze sutin dnes dopoledne vytáhli záchranáři, uvedl gubernátor.

V zasažených silech bylo podle Kipera uskladněných skoro 1000 tun obilí. Ministerstvo energetiky uvedlo, že po nočních útocích je bez dodávek elektrického proudu asi 1000 obyvatel Oděské oblasti.

Agentura Reuters podotýká, že situaci v Oděse a jejích přístavech bedlivě sledují obchodníci na trhu s obilím poté, co Ukrajiny ohlásila "humanitární koridor" v Černém moři pro lodě vyvážející obilí do zemí v Africe a Asii. Rusko v červenci odstoupilo od dohod, které zajišťovaly bezpečnou přepravu ukrajinských zemědělských produktů.

Reuters s odvoláním na statistiky ukrajinského ministerstva zemědělství píše, že Ukrajina od 1. do 24. září vyvezla 1,57 milionu tun obilí. Před rokem, kdy byly v platnosti takzvané obilné dohody, to v tom samém období bylo 3,21 milionu tun. Ministerstvo zemědělství tento pokles nijak nevysvětlilo, ale zástupci branže ho dávají do souvislosti s faktickou blokádou ukrajinských černomořských přístavů a s ruským ostřelováním přístavů na Dunaji.

Šéf vojenské správy města Kryvyj Rih Oleksandr Vilkul informoval, že úlomky sestřeleného ruského dronu způsobily požár v průmyslovém podniku. Oheň se podařilo uhasit.

Jeden muž zemřel a nejméně tři další lidé utrpěli zranění, když ruské letectvo dnes ráno bombardovalo město Beryslav v Chersonské oblasti, uvedl šéf oblastí správy Oleksandr Prokudin podle portálu Ukrajinska pravda. Rusové na město shodili čtyři bomby a zasáhli soukromý dům a sídlo komunálního podniku. Pod troskami mohou být lidé. Beryslav leží na pravém břehu Dněpru, několik kilometrů nad hrází zničené Kachovské přehrady.

Rusové hlásí, že sestřelili osm dronů nad Krymem, Kurskou a Brjanskou oblastí Ruská protiletecká obrana v noci na dnešek sestřelila osm ukrajinských dronů nad severozápadní částí Černého moře, Krymem a nad Kurskou a Brjanskou oblastí. Uvedlo to podle agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. O případných škodách neinformuje. Roman Starovojt, gubernátor Kurské oblasti sousedící s Ukrajinou, na svém účtu na telegramu napsal, že při dronovém útoku bylo v Kursku poškozeno několik soukromých domů a střecha administrativní budovy, zničena byla okna v panelovém domě. Nikomu se nic nestalo. Další dron se zřítil v okolí města. Portál RBK Ukrajina s odvoláním na nejmenované zdroje v ukrajinské vojenské rozvědce HUR uvádí, že dron explodoval na letišti Chalino ležícím asi sedm kilometrů od centra Kursku. V důsledku toho údajně jsou mrtví a zranění ve velení leteckého pluku, který letiště využívá. Tyto zprávy nelze nezávisle ověřit. Kursk se stal terčem útoku ukrajinského dronu už v neděli. Zpravodajský server Ukrajinska pravda napsal, že bylo zasaženo sídlo místního oddělení tajné služby FSB. Web informoval také o útoku dalšího bezpilotního letounu na ropnou rafinerii ve městě. Ruskojazyčný servis BBC uvádí, že z Rusy okupovaného města Sorokyne (dříve Krasnodon) v Luhanské oblasti byla dnes hlášena série výbuchů z tamního průmyslového podniku Junosť. Šéf ukrajinské vojenské správy regionu Artem Lysohor uvedl, že v areálu se nacházel sklad munice. Připomněl, že Sorokyne leží více než sto kilometrů od frontové linie, a dodal, že výbuchy tam byly doposud něčím výjimečným.