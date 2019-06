Rusko podle Trumpa odvolalo z Venezuely velkou část poradců

Moskva/New York - Rusko informovalo Spojené státy, že z Venezuely stáhlo většinu svých lidí, kteří pomáhali tamnímu autoritářskému režimu prezidenta Nicoláse Madura. Na twitteru o tom informoval americký prezident Donald Trump. Již v neděli list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na osoby blízké ruskému ministerstvu obrany napsal, že Rusko odvolalo z Venezuely velkou část svých vojenských poradců a nyní vyhodnocuje schopnost Madurovy vlády čelit rostoucímu tlaku USA. Moskva následně údaje amerického listu označila za výrazně přehnané.

"Rusko nás informovalo, že stáhlo většinu svých lidí z Venezuely," napsal Trump, který je na návštěvě Británie.

Z původního tisíce poradců ze státní zbrojní firmy Rostěch jich podle newyorského deníku WSJ ve Venezuele zůstalo jen několik desítek. Experti Rostěch (na Západě známé jako Rostec) cvičili venezuelské vojáky a radili při nákupu výzbroje. Jejich odchod z Venezuely byl postupný a rychlejšího tempa nabyl v posledních měsících. Důvodem je nedostatek zbrojních kontraktů s Ruskem. Moskva prý zjistila, že Madurův režim už nemá peníze na to, aby platit služby vyplývající z dřívějších kontraktů.

Mluvčí společnosti Rostěch informaci The Wall Street Journal zpochybnil. Počty poradců uváděné americkým listem jsou podle něj ve skutečnosti desateronásobně nižší, složení poradenských týmů se mnoho let nezměnilo. "Techničtí specialisté periodicky do země přijíždějí opravovat a obsluhovat dříve dodanou techniku. V těchto dnech například skončila technická obsluha letounů," řekl agentuře TASS nejmenovaný mluvčí.

Stažení poradců ukazuje ruské limity působení v Latinské Americe v době, kdy samotné Rusko prochází obtížným hospodářským obdobím, napsal The Wall Street Journal. Zároveň jde o ránu pro Madura, který pomoc Ruska a Číny často vydával za příznak přízně globálních velmocí v době jeho sporu s Washingtonem.

Rostěch, který řídí přítel prezidenta Vladimira Putina Sergej Čemezov, čelí finančním problémům, protože americké sankce zablokovaly několik jeho velkých kontraktů. Osoby blízké ruské vládě podle amerického deníku tvrdí, že Rostěch začal poměřovat politické bonusy podpory Madurovy vlády s rostoucí slabostí venezuelského režimu, což vedlo ke strategickému rozhodnutí omezit styky s Caracasem.

"Myslí si, že bitva je ztracena," citoval The Wall Street Journal svůj ruský zdroj.