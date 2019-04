Washington - Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že vměšování Ruska do prezidentských voleb v roce 2016 nezměnilo jejich výsledek. V příspěvku na twitteru ve čtvrtek večer zároveň obvinil svého předchůdce Baracka Obamu, že o aktivitách Ruska věděl, ale nic proti nim nepodnikl. Trump se tak vyjádřil v den, kdy americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se zabýval vlivem Ruska na poslední prezidentské volby a možným bráněním průchodu spravedlnosti ze strany prezidenta Trumpa. Moskva odmítla závěry Muellerovy zprávy o ruském vměšování do voleb v USA.

"Vše, co Rusové dělali ohledně voleb v roce 2016, bylo činěno v době, kdy byl prezidentem Obama. Dostával o tom informace a neudělal nic! Nejdůležitější je, že hlasování nebylo ovlivněno," napsal šéf Bílého domu.

V dalším tweetu Trump odmítl obvinění, že chtěl bránit zvláštnímu vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby. "Kde není zásadní trestný čin, pokud jde o tajné spolčení (ve skutečnosti byla celá ta věc podvod), je těžké říct, že někdo něčemu brání," zdůraznil Trump.

Ministr spravedlnosti William Barr před zveřejněním zprávy o výsledcích Muellerova vyšetřování uvedl, že Rusové se volby pokusili ovlivnit, nynější prezident s nimi ale v této věci nespolupracoval. Žádný důkaz podle Barra ani nepotvrzuje, že by Trump bránil spravedlnosti. Demokraté s tím ale nesouhlasí.

Ve čtvrtek Trump na twitteru také poznamenal, že měl právo celý "hon na čarodějnice", jak vyšetřování nazývá, ukončit, kdyby chtěl. "Mohl jsem vyhodit kohokoli, včetně Muellera, kdybych chtěl. Rozhodl jsem se to neudělat," napsal Trump.

Moskva odmítla tvrzení zprávy, že se vměšovala do voleb v USA

Moskva dnes důrazně odmítla dlouho očekávanou zprávu amerického zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, která byla ve Spojených státech zveřejněna ve čtvrtek. Podle ruského ministerstva zahraničí dokument neobsahuje žádné důkazy o tom, že by se Rusko vměšovalo do voleb v USA. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina ironicky poznamenal, že v Rusku by se utrácením peněz daňových poplatníků na takovou zprávu zabýval kontrolní úřad.

"Zpráva potvrzuje, že neexistuje vůbec žádný argument týkající se údajného zasahování Ruska do amerických voleb," řekl novinářům podle ruských agentur ředitel odboru Severní Ameriky na ministerstvu zahraničí Georgij Borisenko. "Není tam přítomen jediný důkaz. Autoři zprávy fakticky potvrdili to, že žádnou takovou zprávu nemají," dodal.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov k Muellerově zprávě podle agentury TASS posměšně poznamenal, že američtí daňoví poplatníci by se zcela oprávněně mohli zajímat o to, na co byly použity státní peníze, které se utrácely za práci vyšetřovatele Roberta Muellera.

"Je nám líto, že dokumenty takovéto kvality mají přímý dopad na vývoj rusko-amerických vztahů, které již beztak nejsou v nejlepším stavu," poznamenal Peskov.

Zprávu vyšetřovatele Muellera, který se věnoval vlivu Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016, zveřejnilo ve čtvrtek ministerstvo spravedlnosti USA. Ministr William Barr k dokumentu uvedl, že Rusové se volby pokusili ovlivnit, nynější prezident Donald Trump s nimi ale v této věci nespolupracoval. Žádný důkaz podle Barra ani nepotvrzuje, že by Trump bránil spravedlnosti.