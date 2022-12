Rusko podle Putina hodlá přeorientovat vývoz energií z EU k novým partnerům

Moskva - Rusko hodlá přeorientovat vývoz svých energetických surovin na perspektivnější partnery, než je Evropská unie, a to na rychle rostoucí trhy v Asii, na Blízkém východě, v Latinské Americe a v Africe, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v dnešním projevu vysílaném televizí. Rusko se potýká s dopady západních sankcí, které mají Moskvu přimět k ukončení války proti Ukrajině.

"Evropská unie v podstatě dál spotřebovává naše zboží a služby, ale zadržuje toky mířící opačným směrem (do Ruska). Tak nevyvážená situace nemůže pokračovat věčně. Co máme dělat? Budeme hledat jiné, perspektivnější partnery v aktivně rostoucích regionech světové ekonomiky. To je Asie, Blízký východ, Latinská Amerika, Afrika. Právě na trhy spřátelených zemí přeorientujeme dodávky ruských energetických zdrojů," zdůraznil šéf státu během jednání své rady pro strategický rozvoj a národní projekty.

Zavedením sankcí se západní země snažily zatlačit Rusko na periferii světového rozvoje. Ale Rusko se nikdy nenechá izolovat, naopak bude rozšiřovat spolupráci se všemi, kdo o to mají zájem, citovala agentura Reuters šéfa Kremlu.

Podle agentury TASS Putin uvedl, že za devět měsíců letošního roku vývoz ruské ropy do partnerských států vzrostl skoro o čtvrtinu. A bez ohledu na sankce dodávky základních komodit z Ruska do zemí EU vzrostly o 50 procent. Celkově ruský vývoz vzrostl o 42 procent a obchodní přebytek se zvýšil v ruský prospěch na 138 miliard dolarů (asi 3,144 bilionu Kč), dodal ruský prezident.

Putin podle listu Kommersant očekává, že ruský hrubý domácí produkt (HDP) letos klesne asi o 2,5 procenta a deficit státního rozpočtu v příštím roce bude činit přibližně dvě procenta HDP.