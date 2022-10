Rusko podle Patruševa nemá údaje o západní sabotáži na plynovodech

Moskva - Rusko nemá informace, že diverzi na plynovodech Nord Stream, které mají po dně Baltu přivádět ruský plyn do Německa, zorganizovaly západní tajné služby, uvedl v ruské televizi tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. Zároveň ale tvrdil, že dříve se západní tajné služby poškozením plynovodů výbuchy zabývaly, uvedl list Kommersant na svém webu.

"Nemáme takové údaje (o účasti západních tajných služeb), ale máme informaci o tom, že dříve to dělaly. Po nějaké době to oznámíme," řekl Patrušev podle agentury TASS a dodal, že má na mysli "výbuchy plynovodů". "Nebudu to teď nazývat, ale zabývaly se tím," řekl, aniž by upřesnil, o jaké incidenty jde.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že výbuchy na plynovodech zorganizovali "Anglosasové", kteří podle jeho názoru "začali ničit evropskou energetickou infrastrukturu". Americký prezident Joe Biden odmítl Putinovo vyjádření jako dezinformaci a lež.

Ještě před Putinovým vystoupením Kreml vyzval k mezinárodnímu vyšetřování výbuchů, které poškodily potrubí plynovodů Nord Stream. Mluvčí ruského prezidenta ale podle agentury TASS ponechal bez odpovědi otázku, zda je Rusko ochotno se podělit o údajné důkazy, které podle šéfa ruské civilní rozvědky SVR Sergeje Naryškina svědčí o západní stopě v těchto událostech.

Naryškin dříve před novináři hovořil o důkazech svědčících o tom, že za útoky proti plynovodům byl Západ, ale neupřesnil, jakými důkazy Rusko disponuje.

"Už máme jisté materiály, které ukazují na západní stopu v organizaci a provedení tohoto teroristického činu," řekl Naryškin. "Podle mého názoru Západ dělá vše, aby skryl skutečné pachatele a organizátory tohoto mezinárodního teroristického činu," dodal.

O únicích z plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 tento týden informovaly dánské a švédské úřady. Podle Evropské unie i politiků z jednotlivých evropských zemí stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné, a naopak zmiňovalo Spojené státy. Kreml označil za "absurdní" obvinění Ukrajiny, že Moskva ničí svou infrastrukturu, aby prohloubila energetickou krizi v Evropě a vyvolala na Západě před zimou paniku.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek uvedl, že Severoatlantická aliance by na jakýkoli úmyslný útok proti kritické infrastruktuře spojenců reagovala jednotně a rázně. Poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři podle Stoltenberga vyvolává hluboké obavy.