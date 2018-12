Kyjev - Rusko částečně uvolnilo Kerčský průliv pro navigaci ukrajinských lodí do přístavů Berďansk a Mariupol v Azovském moři. Oznámilo to dnes v Kyjevě ukrajinské ministerstvo pro infrastrukturu s odvoláním na slova ministra Volodymyra Omeljana. Kyjev podle něj očekává, že doprava bude brzy obnovena v plném rozsahu.

Ukrajina si už několik měsíců stěžuje na prostoje svých lodí, které přes Kerčský průliv směřují do Azovského moře. Zdržení způsobují zdlouhavé kontroly ruských úřadů, jejichž vinou se navigace pro ukrajinské rejdaře neúměrně prodražuje. Krizových rozměrů podle Kyjeva situace nabyla po incidentu z konce listopadu, při němž ruská vojenská plavidla zadržela v průlivu tři ukrajinské lodě i s posádkami.

Rusko má podle smlouvy s Ukrajinou z roku 2003 právo namátkové kontroly lodí v Kerčském průlivu, které ale podle Kyjeva Moskva v poslední době nezákonně zneužívá. Už v září ruský parlament schválil zákon, který zmocňuje jednotky národní gardy vykázat z Kerčského průlivu cizí lodě. Po incidentu se zadržením ukrajinských plavidel čekaly v průlivu na odbavení i desítky ukrajinských obchodních lodí a navigace v obou směrech se fakticky zastavila.

Podle Omeljana teď Rusko plavbu do Mariupolu a Berďansku částečně odblokovalo, i když kontroly označované za diskriminační dál trvají. "Částečně byla doprava obnovena, na vstup do Azovského moře čeká 17 ukrajinských lodí, do Černého moře míří z Azovského jedna," citovala ministerské prohlášení agentura Unian. Příznivý vývoj je podle Kyjeva důsledkem "koordinované akce ukrajinských úřadů a tvrdé a jednoznačné mezinárodní reakce".