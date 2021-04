Rusko podle Kremlu nestrpí chování Česka, Bulharska a Pobaltí

Moskva - Rusko nestrpí to, "co teď vyvádí" Česko, Bulharsko a Pobaltí, prohlásil dnes mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle listu Kommersant. Reagoval na vyhošťování diplomatů následující poté, co české úřady označily agenty ruské vojenské rozvědky GRU za důvodně podezřelé z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 s dvěma oběťmi na životech.

Česko vyhostilo 18 ruských diplomatů, Rusko v odvětě 20 českých. Ruské diplomaty vypověděly také Slovensko, Litva, Estonsko, Lotyšsko a Bulharsko, které rovněž obvinilo Rusko z účasti na výbuších v bulharských skladech munice.

"To, co teď vyvádějí Češi, jak se k nim přidali Bulhaři, jak se k nim rámci té proslavené solidarity přidali Baltové a další - to nebudeme tolerovat. A my to už netolerujeme, což jasně předvádíme," řekl mluvčí Kremlu ruské státní televizi Pervyj kanal.

Peskov dodal, že prezident Vladimir Putin vyjádřil "přání Ruska mít dobré vztahy se všemi zeměmi", ale "bůhvíproč toto poselství zatvrzele nechtějí slyšet ani ve Washingtonu, ani v Bruselu, ani v evropských metropolích".

Peskov poté tiskové konferenci podle Kommersantu prohlásil, že libovolné kroky, které Moskva udělá, učiní pouze ve svém vlastním zájmu. Odmítl však upřesnit, jaká odvetná opatření by to mohla být. "Rusko reagovalo a bude reagovat. Rusko neponechá bez reakce podobné naprosto nepřijatelné provokační kroky a naprosto neodůvodněná, nedokázaná obvinění," dodal.

Peskov v televizi podle agentury TASS také řekl, že počínání Česka a Bulharska vyvolávají pouze "podráždění, lítost, nepochopení", ale i přání uvidět změny v "schizofrenním stanovisku" obou států. Obvinění na ruskou adresu označil za "naprosto neopodstatněný nesmysl a lež".

Mluvčí Kremlu vyjádřil uspokojení, že v tomto případě "nepřevládla agresivní evropská solidarita" a mnohé členské státy Evropské unie se snaží hodnotit situaci vyváženě a střízlivě . "Samozřejmě si uvědomujeme, že jistý tábor ´mladoevropanů´ v EU už roky předvádí naprosto nepřátelskou náladu vůči Rusku, ale doufáme, že to vyváží názor těch států, které tvoří základ EU a které jsou náchylné ke střízlivější analýze," prohlásil.

Bulharsko vyhostilo ruského diplomata kvůli výbuchům skladů munice

Bulharsko dnes oznámilo, že vyhostilo diplomata Ruské federace. Udělalo to den poté, co prokuratura uvedla, že podezírá šest Rusů v souvislosti s výbuchy bulharských skladů munice v letech 2011 až 2020. Moskva oznámila, že chystá odvetná opatření.

Bulharská ministryně zahraničních věcí Ekaterina Zacharievová podle bulharských médií na dnešním setkání s ruskou velvyslankyní v Sofii Eleonorou Mitrofanovovou vznesla požadavek, aby Moskva s místními úřady plně spolupracovala na vyšetřování explozí a pokusu o otravu bulharského zbrojaře Emilijana Gebreva.

Prokuratura ve středu oznámila, že šestici Rusů podezírá ve spojitosti se čtyřmi výbuchy v bulharských skladech a továrnách, kde měl Gebrev uložené zbraně a munici. Společné jim bylo mimo jiné to, že vojenský materiál měl odtud směřovat na Ukrajinu a do Gruzie.

Bulharsko si podle Zacharievové vyhradilo právo podniknout v následujících dnech v této věci "další odvetná opatření".

Tři z podezřelých Rusů byli již v roce 2020 obviněni, že se v roce 2015 pokusili Gebreva otrávit látkou ze skupiny novičok, mělo jít o akci připisovanou jednotce GRU označované číslem 29155. Podle investigativní skupiny Bellingcat se bulharský zbrojař dostal do hledáčku ruských tajných služeb pravděpodobně proto, že jeho firma EMKO je jedinou mimo kontrolu Moskvy, která je schopna zajistit dodávky munice pro zbraně sovětské výroby.

Členové jednotky podle české vlády provedli v roce 2014 také útok v muničním skladu Vrběticích na Zlínsku, kde měl Gebrev rovněž uskladněn vojenský materiál. Česko kvůli tomu vyhostilo většinu diplomatického personálu z velvyslanectví v Praze. Moskva reagovala recipročně.

Bulharsko udržuje s Ruskem tradičně úzké politické, obchodní i kulturní vazby, v posledních letech ale vzájemné vztahy citelně ochladly. Od roku 2019 vyhostila Sofia po obviněních z vyzvědačství, hackerských útoků a zasahování do voleb v několika kauzách celkem osm ruských diplomatů. Naposledy v březnu prohlásila za nežádoucí osoby dva ruské diplomatické pracovníky v reakci na odhalení údajné ruské špionážní sítě v Bulharsku.

Končící premiér Bojko Borisov dnes ještě před vyhoštěním ruského diplomata podle rádia BNR uvedl, že Bulharsko chce mít s Ruskem dobré vztahy, nepřipustí ale kompromisy v otázce národní bezpečnosti. "Řekl jsem jim (Rusům) jasně: 'Nebudete v Bulharsku vyzvídat!'," uvedl s tím, že jeho vláda ve věci ruské špionáže jednala dávno před Čechy.

"Budou následovat odvetné kroky," sdělilo dnes podle agentury TASS ruské ministerstvo zahraničí v reakci na vypovězení svého diplomata z Bulharska. Ve středu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že Bulharsko chce Česko "přetrumfovat" v obviněních na adresu Moskvy.