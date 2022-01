Rusko podle investigativní organizace přesouvá armádní techniku na západ

Moskva - Rusko podle investigativní organizace Conflict Intelligence Team (CIT) přesouvá vojenskou techniku ze Sibiře a Dálného východu do svých západních regionů. Moskva v posledních měsících shromáždila poblíž ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků a vyvolala tím na Západě obavy, že chystá na Ukrajinu invazi.

CIT uvedla, že na sociálních sítích odhalila asi 30 videí, která zachycují vojenskou techniku na silnicích, nádražích nebo ve vlacích jedoucích směrem na západ. Většina z těchto videí byla natočena na východní Sibiři nebo na ruském Dálném východě. Organizace upozornila, že počet těchto videí se v posledních dnech zvýšil.

Na záběrech jsou vidět nákladní vozidla, tankovací vozidla, bojová vozidla pěchoty, raketomety Grad a Uragan, upřesnili analytici. Společně s technikou se osobními nebo nákladními vlaky přesouvají i vojáci, domnívají se spolupracovníci CIT. Jejich množství ale podle nich nelze odhadnout.

Agentura Bloomberg na konci prosince s odvoláním na satelitní snímky bezpečnostní společnosti Janes uvedla, že Rusko v shromažďování techniky i vojsk na hranici s Ukrajinou pokračuje. Na to, že Moskva přesouvá k hranicím techniku ze Sibiře, upozornil tento měsíc také deník The New York Times, který zveřejnil svoji mapu ruských vojenských pozic. List uvedl, že podle jeho zdrojů z řad ukrajinských a západních představitelů je u ukrajinských hranic v současnosti zhruba 100.000 ruských vojáků.