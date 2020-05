Rusko podle americké armády poslalo do Libye stíhačky

Washington/Stuttgart - Rusko rozmístilo v Libyi stíhačky na podporu maršála Chalífy Haftara, který ovládá východ této severoafrické země. Dnes to podle agentury AFP oznámilo velitelství amerických sil v Africe (AFRICOM), které sídlí v německém Stuttgartu. Haftar soupeří o moc s vládou premiéra Fáize Sarrádže, která se nachází v Tripolisu a kterou uznává OSN.

"Rusko se očividně snaží změnit poměr sil v Libyi ve svůj prospěch. Podobně se snaží, jako jsem toho byl svědkem v Sýrii, rozšířit svůj vojenský vliv v Africe využitím vládou podporovaných žoldnéřských skupin jako je Wagner," citovala AFP velitele AFRICOM generála Stephena Townsenda. Wagnerovu skupinu podle mnohých informací financuje ruský miliardář Jevgenij Prigožin, který je blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Townsend rovněž řekl, že Rusko dlouho popíralo rozsah svého zapojení do libyjského konfliktu. "Nyní již nepopírá nic. Sledovali jsme let ruských stíhaček čtvrté generace do Libye," uvedl generál. Zdůraznil, že Haftarova armáda a ani žádná soukromá vojenská společnost nedokáže tyto stíhačky provozovat bez státní podpory. "Podpory, kterou dostávají od Ruska," dodal.

Do Libye podle USA odletělo nejméně šest stíhacích letounů MiG-29, dva bombardéry Su-24 a dva víceúčelové stíhací stroje Su-35.

V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí. O ovládnutí země vedle mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety. Ten na východě, který má podporu Haftarovy armády, neuznává kabinet premiéra Sarrádže v Tripolisu, za nímž stojí OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament.

Haftarovu ofenzivu podporují Egypt, Spojené arabské emiráty, Rusko a Francie. Vláda v Tripolisu má podporu Itálie, Kataru a rovněž Turecka, které tam v lednu vyslalo vojáky a žoldnéře. V komplikované zástupné válce nyní na obou stranách bojují žoldnéři, z nichž mnozí mají zkušenosti z konfliktu v Sýrii.