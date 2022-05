Rusko platí za válku na Ukrajině denně 900 milionů dolarů, píše Newsweek

Washington - Rusko za válku Ukrajině denně vydá 900 milionů dolarů (21 miliard korun). Uvádí to americký týdeník Newsweek s odkazem na šéfredaktora vojenského zpravodajského serveru SOFREP Seana Spoontse. Ten do výdajů Moskvy počítá platby vojákům bojujícím na Ukrajině, zásobovaní municí a raketami a zajištění oprav poškozeného vojenského materiálu.

Spoonts k výdajům řadí také všechny vypálené rakety, například řízené střely s plochou dráhou letu stojí každá okolo 1,5 milionu dolarů. Jeho výpočet nezahrnuje ruské ztráty způsobené ekonomickými sankcemi, které byly na Rusko uvaleny. Podle Bílého domu tyto sankce mohou zůstat v platnosti, i kdyby Rusko svou armádu stáhlo.

Rusku se nepodařilo vést válku podle původního harmonogramu, upozorňují západní pozorovatelé. Mluvčí Pentagonu John Kirby připomněl, že Rusové všude na Ukrajině při postupu naráží na ukrajinský odpor.

Rusko za válku platí nejen finančně, ale také velkými lidskými ztrátami, i když jejich počet nezveřejňuje.

Stanice CNBC už v březnu uvedla, že Rusové budou pociťovat dopad válečných nákladů desítky let. Ruská ekonomika by se podle CNBC mohla vrátit do situace před 30 lety a nízká životní úroveň bude Rusy provázet příštích pět let. Mezinárodní finanční institut, který zastupuje firmy ve více než 70 zemích, se domnívá, že ruský hrubý domácí produkt se letos sníží až o 15 procent.

Časopis Forbes napsal, že jen potopení ruského křižníku Moskva znamená ztrátu 750 milionů dolarů. Podle dubnových zpráv Ukrajinci od začátku bojů zničili ruské armádě 5000 kusů jejího vybavení, z nichž nejdražší byla právě loď Moskva.

Kirby řekl, že navzdory ohromným zbrojním nákladům se Rusům nedaří zasahovat vybrané cíle přesně řízenými střelami. Podle mluvčího za tím může být například neschopnost lidí, kteří techniku obsluhují.

Vysoké náklady válka znamená také pro Ukrajinu. Její prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že oprava infrastruktury a náprava ekonomiky si vyžádá miliardy dolarů. List The Wall Street Journal tyto náklady odhadl až na 600 miliard dolarů.