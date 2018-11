Moskva - Rusko bude hostit mírová jednání mezi afghánskou vládou a islámským radikálním hnutím Tálibán, jichž se 9. listopadu zúčastní zástupci obou stran. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničí. Moskva chtěla mírové rozhovory odstartovat už v září, účast ale v srpnu odřekli zástupci afghánské vlády s tím, že chtějí s Tálibánem jednat přímo.

"Bude to poprvé, co se delegace politického úřadu Tálibánu v Dauhá zúčastní mezinárodního jednání na tak vysoké úrovni," stojí v prohlášení ministerstva. Úřad do Moskvy pozval i zástupce dalších států včetně Indie, Íránu, Pákistánu, Číny a USA. Afghánský prezident Ašraf Ghaní podle ruské strany potvrdil, že pošle své zástupce.

Zástupci radikálního hnutí Tálibán se v říjnu v Kataru sešli s americkým zvláštním vyslancem pro usmíření v Afghánistánu Zalmayem Khalilzadem, který byl vedením rozhovorů s hnutím pověřen na začátku září.

Přímé bojové operace jednotek USA a NATO byly v Afghánistánu ukončeny už v roce 2014, v létě však bylo v zemi stále na 14.000 amerických vojáků. Washington se v posledním roce zaměřuje na donucení Tálibánu k vyjednávání, a to zejména vystupňováním leteckých úderů.