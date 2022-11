Rusko ostřelovalo Ukrajinu, důsledky pocítily i další evropské státy

Fiala: Pokud se potvrdí dopad raket do Polska, půjde o ruskou eskalaci

Pokud Polsko potvrdí, že jeho území zasáhly rakety, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Na twitteru to dnes večer uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Také podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o eskalaci situace, i kdyby šlo o omyl. Řekla to Deníku N . Dopad raket do Polska považuje za prokázaný, informovali jí o něm náčelník českého Generálního štábu Karel Řehka i šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl , že Česku nic podobného nejspíše nehrozí. Čeští politici vyjadřují Ukrajině i Polsku podporu.