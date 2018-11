Moskva - Rusko posílí protivzdušnou obranu anektovaného Krymu čtvrtou jednotkou vyzbrojenou novými raketami S-400 Triumf, oznámila dnes agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Jižního vojenského okruhu Ruska. Jednotka podle něj "v nejbližší době" nastoupí do bojové pohotovosti na poloostrově poté, co úspěšně zvládla na cvičišti u Astrachaně střelby na cvičné terče, imitující nízkoletící, velmi rychlé a balistické cíle.

Oznámení o posilování obrany ukrajinského poloostrova, který Rusko zabralo v březnu 2014, přichází v době zvýšeného napětí s Ukrajinou. Ta vyhlásila v pohraničních a přímořských oblastech válečný stav v reakci na nedělní incident v Kerčském průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v úterním televizním projevu své spoluobčany varoval, že zemi hrozí "skutečná válka" s Ruskem.

Interfax podotkl, že rakety S-400 z koncernu Almaz-Antej jsou s to zasahovat cíle do vzdálenosti 400 kilometrů a do výšky 30 kilometrů, a to včetně strategických bombardérů, balistických raket a střel s plochou dráhou letu.