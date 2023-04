Rusko odmítlo pustit americké diplomaty k zadrženému novináři

Moskva/Washington - Ruské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že zamítlo žádost velvyslanectví Spojených států o návštěvu u zadrženého amerického novináře Evana Gershkoviche z listu The Wall Street Journal (WSJ). Jde podle něj o odvetu za to, že americké úřady nevydaly víza ruským novinářům, kteří měli provázet šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova do newyorského sídla OSN. Rusko nyní předsedá Radě bezpečnosti OSN.

Ruské ministerstvo dnes předalo zástupci amerického velvyslanectví nótu protestující proti "provokativnímu počínání" zastupitelského úřadu, který zabránil vydání víz novinářskému doprovodu ministra Lavrova. "Podobná sabotáž bránící normální novinářské práci nezůstane bez odvety," zdůraznila ruská diplomacie.

Ministerstvo podle agentury TASS v této souvislosti zamítlo americkému velvyslanectví žádost o konzulární návštěvu plánovanou na 11. května u amerického novináře obviněného ze špionáže.

Žurnalistu zadržela v Jekatěrinburgu na Urale na konci března ruská tajná služba FSB. Tvrdí, že ho chytila při pokusu získat tajné informace, shromaždoval podle ní informace o vojenskoprůmyslovém odvětví v Rusku. Následně ho ruští vyšetřovatelé obvinili ze špionáže. Gershkovich obvinění odmítá. Krátce po zadržení ho bezpečnostní složky odvezly do moskevské vazební věznice Lefortovo a soud na něj uvalil vazbu nejméně do 29. května. V Lefortovu, nechvalně proslulé věznici, která za komunismu spadala pod tajnou službu KGB, jsou drženi lidé podezřelí ze špionáže a dalších závažných trestných činů.

Americká velvyslankyně v Rusku Lynne Tracyová 17. dubna uvedla, že USA ke Gerschkovichovi poprvé od jeho zadržení získaly konzulární přístup a ona ho mohla navštívit. Cítí se dobře a drží se, napsala na sociálních sítích.

Jednatřicetiletý novinář i WSJ obvinění ze špionáže opakovaně odmítli jako zcela nepodložená. Gershkovich je prvním americkým zpravodajem od doby studené války, který byl v Rusku zadržen kvůli obvinění ze špionáže.

Washington věznění novináře považuje za neoprávněné a volá po jeho propuštění. Stejné stanovisko v dnes publikovaném sdělení společně s listem WSJ formulovaly dva další velké americké deníky, The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP).

"Nadále jsme šokováni a pobouřeni neoprávněným zatčením... reportéra Evan Gershkoviche, který je vězněn ruskou vládou čistě kvůli tvorbě zpravodajství," píše se v celostránkové reklamě, kterou trojice listů publikovala v dnešních národních vydáních. "Nespravedlivé zatčení reportéra kdekoli na světě je zkrátka nepřijatelné. Jsme jednotní v požadavku, aby byl Evan propuštěn, a nebudeme mít klid, dokud se bezpečně nevrátí domů," uvádí šéfredaktoři a vydavatelé deníků.