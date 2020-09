Rusko odmítá obvinění z otravy Navalného, prý by nikomu nepomohlo

Moskva - Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov dnes odmítl obviňování Ruska, že je odpovědné za otravu opozičního politika Alexeje Navalného. Taková věc by podle Peskova nikomu nepomohla. Kreml prý nerozumí, co by v souvislosti s případem Navalného mohlo být příčinou sankcí proti Moskvě. Nové sankce lze podle EK na Rusko uvalit až po vyšetření kauzy.

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu informovala, že Navalnyj byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Řekla také, že Německo se bude se svými partnery v NATO radit o způsobech, jak na otravu ruského bloggera reagovat. "Nerozumíme tomu, jaké by mohly být důvody pro nějaké sankce," řekl mluvčí Kremlu.

Peskov zopakoval, že doufá, že německé úřady se s těmi ruskými podělí o informace o případu Navalného. "Máme jasný zájem na tom, aby byly zjištěny příčiny toho, co se stalo s berlínským pacientem," tvrdí Peskov. Navalnyj byl na kliniku Charité přepraven z Ruska minulý měsíc v bezvědomí a s příznaky otravy, které se u něj projevily poté, co si dal čaj. Předtím byl hospitalizován v Omsku, kde tamní lékaři tvrdili, že laboratorní testy žádné stopy otravy či nějaké toxické látky neprokázaly.

Navalnyj až do svého onemocnění patřil k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Putina a specializoval se na vyšetřování případů politiky v ruských nejvyšších kruzích.

EK: Nové sankce lze na Rusko uvalit po vyšetření kauzy Navalnyj

Další sankce Evropské unie na Rusko mohou být uvaleny až poté, co vyšetřování odhalí, kdo je odpovědný za otrávení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, proti němuž byla podle Berlína použita nervově paralytická látka. Řekl to dnes podle agentury Reuters mluvčí Evropské komise. Zdůraznil, že zatím žádné takové vyšetřování neprobíhá.

Mnozí představitelé jednotlivých evropských států už zjevné otrávení Navalného ostře odsoudili a množí se výzvy k potrestání Ruska za další použití nervově paralytické látky ze skupiny novičok. Tou byl otráven už v roce 2018 v Británii také někdejší ruský dvojí agent Sergej Skripal.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nejnovější případ otravy označila za opakovaný "opovrženíhodný a zbabělý čin".

Mluvčí komise Peter Stano dnes řekl, že v tuto chvíli neprobíhá vyšetřování Navalného kauzy. Nezávislé vyšetření a předání pachatelů spravedlnosti podle něj musí zajistit Rusko. EU bude reagovat na základě příštích kroků Moskvy, zdůraznil Stano.

Švédský premiér žádá důraznou evropskou odpověď na Navalného

Švédsko ostře odsuzuje otravu předáka ruské opozice Alexeje Navalného a požaduje, aby záležitost byla transparentně objasněna. Po dnešním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v Berlíně to prohlásil švédský premiér Stefan Löfven. Merkelová řekla, že Löfvena o německých zjištěních informovala, nad rámec svého středečního prohlášení ale před novináři nechtěla incident a ani podobu možné odpovědi více komentovat.

"Stalo se to v ruském letadle a v Rusku. Musí to být vyšetřeno. Je nutné objasnit, kdo za tím stojí a kdo je odpovědný," řekl Löfven. Dodal, že Rusko musí pocítit společnou evropskou odpověď.