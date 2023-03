Rusko od začátku války přišlo o více než 160.000 vojáků, tvrdí Kyjev

Kyjev - Ukrajinské síly během pondělka odrazily více než stovku ruských útoků na pěti úsecích fronty. Ruské ztráty od začátku války přesáhly 160.000 vojáků, tvrdí ukrajinský generální štáb. Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu ověřit z nezávislých zdrojů. Válka Ruska proti Ukrajině dnes pokračuje 384. dnem.

"Nehledě na značné ztráty nepřítel pokračuje v útočných operacích ve směru na Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske. Během uplynulých 24 hodin ukrajinské jednotky odrazily více než 100 nepřátelských útoků na uvedených úsecích fronty," píše ukrajinské velení v ranním přehledu situace na bojišti. Ruské jednotky se podle generálního štábu pokoušejí prorazit ukrajinskou obranu u Kupjanska a Lymanu, neustávají ani ve snaze ovládnout Bachmut. Na jihu země, v Záporožské a Chersonské oblasti, setrvávají ruské síly v obraně, pokračují ale v ostřelování obcí v okolí fronty.

Ruské ztráty od vypuknutí války ukrajinské velení odhadlo na 160.540 vojáků, včetně 720 během pondělka, a tisíce tanků, obrněných vozidel, děl a dalších zbraní.

Nedostatek dělostřelecké munice u ruských vojsk se v posledních týdnech pravděpodobně zhoršil do té míry, že na mnoha částech fronty platí extrémně úsporné přidělování granátů. To byl téměř jistě klíčový důvod, proč žádné ruské uskupení nebylo v poslední době schopno podniknout operačně významnou útočnou operaci, domnívá se britská vojenská rozvědka. Rusko se podle ní již nejspíš uchýlilo k využívání starých zásob munice, které dříve pokládalo za nezpůsobilé k použití.

Rozvědka také upozornila, že výnos prezidenta Vladimira Putina z počátku tohoto měsíce stanovil opatření, která umožňují ministerstvu obchodu a průmyslu obcházet pravomoci manažerů zbrojovek neplnících výrobní cíle. Rusko ve vojensko-průmyslové oblasti ve stále větší míře uplatňuje principy příkazové ekonomiky, protože si uvědomuje, že jeho kapacita obranné výroby je klíčovou slabinou ve stále více vyčerpávají "speciální vojenské operaci", jak Moskva nazývá válku proti Ukrajině.

Návrh zákona o zvýšení odvodového věku branců z 18 až 27 let na 21 až 30 let, kterým se v pondělí začali zabývat ruští poslanci, naznačuje, že se Kreml nechystá podniknout úplnou mobilizaci, domnívají se analytici amerického Institutu pro studium války (ISW). Časová osa v návrhu může také naznačovat, že Kreml neočekává, že válka na Ukrajině potrvá déle než příští tři roky.

Viditelná nervozita čečenského vůdce Ramzana Kadyrova během pondělní schůzky s Putinem může podle expertů ISW svědčit o Kadyrovových obavách ze ztráty Putinovy přízně, protože se nemůže moc chlubit vojenskými úspěchy Čečenců ve válce proti Ukrajině. V současnosti čečenské jednotky sehrávají na ukrajinském bojišti minimální roli; útočí u Bilohorivky na východě Ukrajiny, ale jinak dohlížejí na pořádek v týlu okupované části Ukrajiny. Kadyrov si od schůzky zřejmě sliboval zlepšení a posílení své reputace, zatímco Putin patrně vyvíjel nátlak, aby se zvýšila čečenská role v bojových operací kvůli ztrátám žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny a jednotek ruských pravidelných sil, soudí ISW.

Americký list The Washington Post upozornil, že kvalita ukrajinských sil, pokládaná za podstatnou výhodu vůči Rusku, se zhoršila v důsledku ztrát, které vyřadily mnohé nejzkušenější vojáky. To spolu s nedostatkem munice vede k pochybám o připravenosti Kyjeva podniknout jarní ofenzívu.

Američtí a evropští představitelé odhadli, že od vpádu ruských vojsk bylo zabito či zraněno asi 120.000 ukrajinských vojáků, oproti 200.000 na straně Ruska, které má ale třikrát více obyvatel. Ukrajina své ztráty nezveřejňuje.

"Nejcennější ve válce jsou bojové zkušenosti. Voják, který přežil půl roku bojů, a voják, který přišel ze střelnice, jsou různí vojáci," řekl deníku velitel praporu výsadkářů přezdívaný Kupol s tím, že v jednotce má bohužel jen pár zkušených vojáků, ostatní jsou mrtví či ranění. Dodal, že západní partneři poskytnou ukrajinským vojákům lepší výcvik a také doufá, že jednotky, které si velení šetří pro protiofenzívu, budou úspěnější než nezkušení vojáci, kteří nyní hájí frontu.

Možná ale aktuální situace na frontě neodráží úplně stav ukrajinských sil, protože Kyjev cvičí jednotky určené pro protiútok odděleně a drží je stranou nynějších bojů, připustil The Washington Post. Podle něj situace v Rusku může být ještě horší. "Nemyslím, že jsme vyčerpali náš potenciál. V každé válce nastává čas, kdy musíte vycvičit nové lidi, což se právě děje," řekl listu šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj pokládá za reálné, že Ukrajina by mohla válku vyhrát do konce roku - pokud dostane slíbenou západní pomoc.

Deník nicméně připomněl, že ztráty při útoku bývají vyšší než v obraně, a citoval nejmenované ukrajinské představitele stěžující si na zpožďující se dodávky západních tanků a hledící s pesimismem na možnosti ofenzivy, která by podle amerických očekávání měla začít koncem dubna či začátkem května. Američané si podle deníku uvědomují nezbytnost dodávek zbraní Ukrajině, protože prodlužující se válka nahrává Rusku, které má více lidí, více peněz a více kapacit pro výrobu zbraní.