Rusko obvinilo Izrael, že podporuje údajné neonacisty v Kyjevě

Moskva/ Tel Aviv - Rusko obvinilo Izrael, že podporuje "neonacistický režim" v Kyjevě, informuje na svých internetových stránkách britský The Guardian. Upozorňuje, že eskaluje diplomatická roztržka mezi Moskvou a Izraelem, který je jedním z mála blízkých spojenců USA, již po ruském vpádu na Ukrajinu nezavedli sankce proti Kremlu, ani neposílají na Ukrajinu útočné zbraně.

V pondělí si izraelské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance kvůli výrokům šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova, podle kterého nacistický vůdce Adolf Hitler v sobě měl židovskou krev a že "největší antisemité bývají Židé". Lavrov to řekl v rozhovoru s italskou televizí v souvislosti s židovským původem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid výroky označil za "neodpustitelné, šokující a historicky chybné". "Říci, že Hitler byl Žid, je totéž jako říci, že Židé zabíjeli sami sebe," uvedl Lapid.

Ruské ministerstvo zahraničí dnes naopak obvinilo Lapida, že dělá "protihistorické" poznámky o holokaustu, které "do značné míry vysvětlují kurz současné izraelské vlády, která podporuje neonacistický režim v Kyjevě". Resort v prohlášení dodal, že "bohužel historie zná tragické případy spolupráce Židů s nacisty".

The Guardian uvádí, že izraelská vláda se kvůli tomuto sporu dostala pod zvýšený tlak, aby opustila své dosavadní snahy o neutrální postoj k válce Ruska s Ukrajinou. Od začátku ruské invaze Izrael na Ukrajině zřídil polní nemocnici, dodává do země humanitární pomoc a ochranné vesty a přilby pro ukrajinské vojáky. Vztahy mezi Izraelem a Ruskem The Guardian označuje za delikátní vzhledem k tomu, že obě země mají své zájmy v Sýrii.

Agentura DPA informuje, že ruského velvyslance si dnes "kvůli nepřijatelným antisemitským prohlášením ruského ministerstva zahraničí" předvolal i lotyšský resort diplomacie. Reagoval tak na pasáž v prohlášení, v níž se píše o tom, že "židovský původ prezidenta není zárukou ochrany před neonacisty v zemi". Moskva připomíná, že židovské kořeny má i lotyšský prezident Egils Levits a obviňuje ho z toho, že "úspěšně kryje rehabilitaci (jednotek) Waffen-SS ve své zemi".

Ruský prezident Vladimir Putin 24. února ohlásil začátek invaze na Ukrajinu s cílem tuto zemi demilitarizovat a denacifikovat.