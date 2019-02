Moskva - Na cestu po Rusku se dnes vydal na vlak vystavující válečné trofeje zabavené během konfliktu v Sýrii. Vlak vyjel z Moskvy na anektovaný Krym a dále pojede až na samý východ Ruska a vrátí se přes sever zpět do Moskvy. Během cesty, při které zastaví na 60 místech, má vlak překonat 28.500 kilometrů. Informovala o tom agentura AFP. Konflikt v Sýrii začal v roce 2011. Rusko se do bojů na straně prezidenta Bašára Asada zapojilo v roce 2015, čímž do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch vládního režimu.

Moskvané si před odjezdem vlak mohli prohlédnout. Tvořen je z devíti platforem, na kterých je několik vojenských vozů, které byly zabaveny syrským rebelům nebo džihádistům.V dalších vozech si návštěvníci mohou prohlédnout modely zbraní či drony.

"Naším cílem je ukázat co nejvíce lidem úspěchy ruské armády v boji proti mezinárodnímu terorismu," uvedl ruský plukovník Dmitrij Serobaba.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek v Kremlu pochválil ruské vojáky, kteří sloužili v Sýrii. "Osvobodili Sýrii od banditů a zachránili mírumilovné civilisty," uvedl Putin s tím, že ruští vojáci svou práci odvedli odhodlaně, odvážně a precizně.