Rusko nevylučuje útok na západní komerční satelity pomáhající Ukrajině

Moskva/New York - Komerční satelity Spojených států a jejich spojenců by se pro Rusko mohly stát legitimním cílem, pokud by se zapojily do války na Ukrajině. Členům výboru Valného shromáždění OSN to řekl vysoce postavený ruský diplomat Konstantin Voroncov.

"Kvazicivilní infrastruktura může být legitimním cílem pro odvetný útok," řekl podle agentury Reuters Voroncov. Západ podle něj Rusko použitím satelitů na podporu Ukrajiny provokuje. "Bavíme se o zapojení civilní kosmické infrastruktury, včetně té komerční, ze strany USA a jejich spojenců ve válečném konfliktu," dodal Voroncov, který je náměstkem na odboru ruského ministerstva zahraničí pro nešíření a kontrolu zbraní.

Ruský diplomat konkrétně nezmínil žádnou západní společnost, na Ukrajině ale například internet zajišťuje satelitní síť Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinských zdrojů také Kyjev nedávno získal přístup k informacím ze satelitů finské společnosti ICEYE.