Rusko neprodlouží vízum zpravodajce BBC, stanice to má za útok na média

Moskva/Londýn - Rusko odmítlo prodloužit vízum novinářce britské veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice BBC v Moskvě Sarah Rainsfordové. Fakticky to znamená vyhoštění, uvedla dnes agentura AP. Podle ruské státní televize Rossija 24 jde o odvetu ruské diplomacie za odmítnutí Británie udělit nebo prodloužit vízum ruským žurnalistům. Neobvyklý krok signalizuje další zhoršení už tak špatných vztahů mezi Moskvou a Londýnem. BBC podle tiskových agentur postup ruských úřadů kritizovala jako "přímý útok na svobodu médií", který stanice bezvýhradně odsuzuje. BBC také vyzvala Moskvu, ať své rozhodnutí znovu zváží.

Rossija 24 ve čtvrtek oznámila, že korespondentka BBC bude muset opustit Rusko do konce srpna, kdy jí skončí platnost víza.

"Sarah Rainsfordová jede domů. Podle našich expertů nebude této zpravodajce moskevské kanceláře BBC prodlouženo vízum, protože Británie překročila v mediální sféře všechny červené čáry," uvedla Rossija 24, podle níž je to "symetrická odpověď". Televizní kanál uvedl, že na britských ostrovech nemohly získat akreditaci k pokrývání mezinárodních událostí Moskvou podporovaná stanice RT ani státní internetový server Sputnik.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová dnes jméno Rainsfordové nezmínila. Na sociální síti Telegram nicméně uvedla, že BBC nevěnovala pozornost opakovaným varováním ruského ministerstva zahraničí, že "v reakci na vízové šikanování ruských zpravodajů v Británii budou přijata příslušná opatření". Zástupci BBC podle ní byli v uplynulých dnech na ministerstvu a vše jim bylo detailně vysvětleno. Zároveň BBC vyzvala, aby situaci okomentovala.

Britské velvyslanectví ruské výhrady odmítlo a vyzvalo ruské úřady k udělení víza zpravodajce BBC. "Je to další neopodstatný krok ruských úřadů. Vyzýváme je, aby přehodnotily tento reakční krok vůči oceňované novinářky BBC. Podobné kroky mohou jen dále zhoršovat situaci se svobodou médií v Rusku," citovala z prohlášení velvyslanectví agentura Interfax. "Odmítáme tvrzení ruského ministerstva zahraničí o diskriminaci ruských novinářů v Britániii. Ruští novináři nadále svobodně pracují v Británii - pokud si počínají v rámci zákona," dodali diplomaté.

Podle Reuters je Rainsfordová jednou ze dvou zpravodajů anglického servisu britské veřejnoprávní televize v Moskvě, který informuje o dění v Rusku a dalších postsovětských zemích. BBC v Moskvě také provozuje službu v ruštině. Rusky hovořící žurnalistka je zkušenou zahraniční zpravodajkou, která v minulosti působila v Havaně, Istanbulu či Madridu.

Deník Kommersant poznamenal, že Rádio Svoboda před třemi lety informovalo, že Rainsfordová se v jedné reportáži zmínila o sledování týmu BBC při pobytu ve městě Nižnij Novgorod neznámými osobami v jednom až třech autech. Deník také připomněl, že Rusko naposledy vyhostilo britského zpravodaje listu The Guardian Lukea Hardinga, a to v roce 2011.

Harding byl tehdy zadržen na moskevském letišti při návratu z dvouměsíčního pracovního pobytu v domovské redakci v Londýně. Po zhruba hodinovém výslechu mu bylo odebráno ruské vízum a novinář byl eskortován do letounu mířícího zpět do Británie. Redakce The Guardian spekulovala, že za vyhoštěním jsou neuctivé výroky o ruském vedení. Harding v komentáři k materiálům kontroverzního serveru WikiLeaks totiž napsal, že za vlády Vladimira Putina se Rusko stalo "pravým mafiánským státem".

Reuters nyní poznamenal, že krok ruského ministerstva zahraničí přichází před zářijovými volbami do parlamentu a po zásahu ruských úřadů proti ruskojazyčným médiím v Rusku, která podle úřadů využívají podpory ze zahraničí. Cílem těchto cizích sil je podle činitelů vyvolat v Rusku nepokoje.

Vztahy mezi Ruskem a Západem se prudce zhoršily a dostaly se na nejhorší úroveň od studené války po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 a po obvinění, že se Kreml vměšuje do voleb ve Spojených státech, což Moskva popírá. Vztahy mezi Moskvou a Londýnem pak v roce 2018 vyostřila otrava někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervově paralytickou látkou, ze které britské úřady viní ruské agenty. Moskva své zapojení popírá.