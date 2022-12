Rusko nemá v Bělorusku dost vojáků na novou ofenzívu, tvrdí šéf pohraničníků

Kyjev - Rusko má v Bělorusku v současnosti asi 10.200 vojáků, což nestačí na zahájení nové ofenzívy ze severu proti Ukrajině, uvedl dnes v ukrajinské televizi náčelník ukrajinské pohraniční stráže Serhij Dejneko.

"Uskupení, které mají ozbrojené síly Ruské federace v Bělorusku, čítá okolo 10.200 vojáků. Nemůže zajistit opakovaný útok na území našeho státu," citoval Dejnekovo vyjádření server Ukrajinska pravda.

Pohraniční stráž, vojenská rozvědka a armádní průzkum podle náčelníka nepřetržitě monitorují situaci u severního souseda, s čímž pomáhají také "utajovaní pomocníci". Všechny tyto zdroje se shodují, že momentálně nemá nepřítel "reálné možnosti" rozpoutat z Běloruska novou ofenzívu.

Bělorusko, nejbližší spojenec Moskvy, se do ruské války proti Ukrajině přímo nezapojilo, nicméně dalo Rusům k dispozici své území a letecké základny. Z běloruského území vedla ruská vojska na počátku invaze ofenzívu ve směru na ukrajinské hlavní město Kyjev, v jehož blízkosti byli vysazeni také ruští výsadkáři. Na jaře se ale ruská vojska z okolí ukrajinské metropole stáhla.

Spekulace o případném přímém zapojení Běloruska do ruské agrese zesílily i kvůli nedávné návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Minsku. Někteří pozorovatelé pokládají další útok z Běloruska za dříve či později nevyhnutelný, protože žádná kratší cesta do Kyjeva nevede, jiní zase poukazují na nebezpečí, že by útok vedený k západním hranicím Ukrajiny mohl zemi odstřihnout od životně důležitých dodávek západních zbraní a munice. Další konstatují, že ustavičná, byť možná hypotetická hrozba ze severu nutí Kyjev mít na hranicích z Běloruskem část sil, tolik potřebných na jiných úsecích bojiště.