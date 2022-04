Rusko na Ukrajinu přesouvá až 2000 vojáků z Gruzie

Kyjev/Moskva - Ruské jednotky na Ukrajině se pouze přeskupují a dají se čekat jejich další útoky, uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Ukrajinské síly mezitím hlásí dílčí úspěchy na jihu země. Ruské rakety podle místní správy zasáhly ropný sklad v Dnipru a sklad Červeného kříže v Mariupolu. Do tohoto obléhaného města míří konvoj s humanitární pomocí, autobusy mají poté evakuovat civilisty. Ukrajinský prezident pokračoval v žádostech o další vojenskou či finanční podporu a zpřísňování protiruských sankcí, oslovil parlamenty Austrálie, Nizozemska a Belgie.

"Rusko se pokouší přeskupit, dozásobit a posílit svou ofenzivu v oblasti Donbasu. Zároveň udržuje pod tlakem Kyjev a další města. Takže můžeme očekávat další útoky, které přinesou ještě více utrpení," řekl Stoltenberg při prezentaci výroční zprávy aliance za rok 2021. Alianční země budou kvůli ruské invazi dále vojensky podporovat Ukrajinu a zároveň zvýší své obranné rozpočty, dodal.

Moskva v úterý oznámila, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a také Černihivu na severu země. Ruské ministerstvo obrany zároveň určilo za nový cíl "osvobození" Donbasu na východě země.

Zástupce náčelníka štábu ukrajinských pozemních sil Oleksandr Gruzevič řekl, že za uplynulou noc ukrajinská strana zaznamenala stažení 700 kusů ruské vojenské techniky od Kyjeva směrem k běloruské hranici. Existuje podle něj možnost, že se některé ze stahovaných jednotek objeví v Donbasu. U Kyjeva rovněž zůstává nezanedbatelné množství ruských sil, které pokračují v raketových úderech na hlavní město, upozornil.

Ukrajinské síly osvobodily od ruské okupace pět vsí v Záporožské oblasti, napsala agentura Ukrinform. Gubernátor Dněpropetrovské oblasti informoval o osvobození tří vsí v Chersonské oblasti na jihu země.

Agentura AFP s odkazem na zdroj v Pentagonu uvedla, že se Rusové začali stahovat z odstavené jaderné elektrárny Černobyl, kterou obsadili na začátku invaze. V areálu zůstává už jen "malé množství nepřátelských vojáků", sdělila později ukrajinská státní společnost Enerhoatom, která provozuje jaderné elektrárny.

Ruské rakety v noci na dnešek zcela zničily sklad ropy ve městě Dnipro, při útoku zemřely dvě osoby, uvedla místní správa. Počet obětí úterního ruského raketového útoku na budovu oblastní správy v Mykolajivu se podle místních úřadů zvýšil na 20. Ruské rakety zasáhly rovněž opuštěné skladiště Červeného kříže v obléhaném Mariupolu na jihu země.

Do tohoto města nyní míří konvoj 45 autobusů s humanitární pomocí, které mají následně evakuovat civilisty, oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), jenž se na snaze o evakuaci podílí, se odvoz lidí z města čeká v pátek.

Ukrajinský generální štáb dnes také prohlásil, že Rusko od začátku invaze přišlo už o 17.500 vojáků a stovky tanků, obrněných vozidel, děl a množství raketometů či letadel. Tyto informace nelze nezávisle ověřit, ruské ministerstvo obrany naposledy 25. března oznámilo, že bylo dosud zabito 1351 ruských vojáků a 3825 utrpělo zranění.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozšířil sérii svých početných vystoupení v národních parlamentech, když australské zákonodárce vyzval například k poskytnutí obrněných vozidel Bushmaster, ty nizozemské mimo jiné k přerušení veškerého obchodu s Ruskem a belgickým poslancům zdůraznil, že mír má větší cenu než diamanty, ropa a plyn. Podle některých médií totiž proudí do EU přes belgický přístav Antverpy ruské diamanty, přičemž tento dovoz zatím také není terčem sankcí.

Spojené státy mezitím uvalily na Rusko další sankce, které směřují na technologický sektor včetně největšího ruského výrobce polovodičů, firmy Mikron. Postihy rozšířila rovněž Británie, která cílí na ruská státní média a jejich "propagandisty", ale také na generála Michaila Mizinceva, jehož viní ze zkázy v obléhaném Mariupolu.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu prohlásil, že úterní jednání v Istanbulu mezi Ukrajinou a Ruskem představovala výrazný pokrok, jejich výsledky ale nejsou plně naplňovány. Podle agentury Reuters budou delegace obou zemí pokračovat v mírových jednáních v pátek prostřednictvím videohovoru.

Ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming dnes prohlásil, že někteří ruští vojáci na Ukrajině odmítají uposlechnout rozkazy a záměrně ničí vlastní vybavení. Rusové podle něj dokonce omylem sestřelili vlastní letadlo, jsou celkově velmi špatně vybavení a mají nízkou morálku. Ruský prezident Vladimir Putin podle něj "velmi špatně odhadl" průběh a důsledky invaze na Ukrajinu, podcenil prý odpor Ukrajinců, sílu koalice, kterou jeho činy stmelily, nebo ekonomické důsledky sankcí i schopnosti své armády.

Putin mezitím podepsal dekret, podle kterého se od pátku musí za ruský plyn platit v rublech. Zahraniční kupci mají peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance a šéf Kremlu pohrozil, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck požadavek rublových plateb za plyn odmítli a označili ho za porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Bílý dům dnes oznámil, že Spojené státy budou v příštích šesti měsících ze svých strategických rezerv uvolňovat v průměru jeden milion barelů ropy denně. Krokem, který označil za největší uvolnění zásob v historii. USA, se snaží docílit snížení cen pohonných hmot, které v zemi výrazně zdražily především po ruské invazi na Ukrajinu.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) uvedla, že ruská invaze na Ukrajinu uvrhne obě země do největšího hospodářského poklesu za posledních 25 let. Ukrajina by ale mohla v roce 2023 výrazně oživit, pokud se podaří brzy uzavřít příměří.

Rusko na Ukrajinu přesouvá až 2000 vojáků z Gruzie, tvrdí Britové

Podle britských zpravodajců budou vytvořeny tři taktické prapory. Ty se mají skládat z 1200 až 2000 ruských vojáků, kteří byli v poslední době umístěni v odštěpenecké Jižní Osetii a Abcházii. Jižní Osetie byla v roce 2008 jádrem sporu rusko-gruzínské války. Rusko po tomto konfliktu uznalo nezávislost jak Jižní Osetie, tak Abcházie a udržuje v nich vojenské posádky. Gruzie nadále považuje obě separatistické provincie za své území.

"Je velmi nepravděpodobné, že by Rusko mělo v úmyslu formovat posily tímto způsobem, a svědčí to o nečekaných ztrátách, které během invaze utrpělo," uvedlo ministerstvo obrany.

Zelenskyj v pravidelném nočním projevu uvedl, že ruské jednotky se stahují z oblastí severně od Kyjeva, Černihivu a z východoukrajinského města Sumy. Ukrajince upozornil, že se jedná o taktický krok, který povede k novým útokům na jihu Ukrajiny a v oblasti Donbasu. V úterý Rusko oznámilo, že bude soustředit své vojenské snahy na východě Ukrajiny. Chce získat území, která si nárokují proruští separatisté v Luhanské a Doněcké oblasti.

Ukrajinský prezident v nočním projevu rovněž uvedl, že dvěma generálům odebral vojenskou hodnost. Podle agentury AP řekl, že "porušili svou přísahu a zradili svou vlast“. Podle Zelenského jeden z generálů vedl vnitřní bezpečnost ukrajinské tajné služby SBU. Druhý muž byl šéfem SBU v Chersonské oblasti. Zelenskyj nesdělil, co se s nimi dál stane. "Nyní nemám čas zabývat se všemi zrádci, ale časem budou všichni potrestáni,“ prohlásil.

Zelenskyj dodal, že Rusko posiluje své pozice u obléhaného města Mariupol. Do strategicky položeného přístavu zamířil konvoj 45 autobusů s humanitární pomocí, které mají následně z obléhaného města evakuovat civilisty.

Ruské síly však autobusy zablokovaly a podle ukrajinské vlády se z města dostalo pouze 631 lidí v osobních autech. Ruští vojáci navíc zadrželi 12 nákladních aut, které do Mariupolu vezly humanitární zásoby, uvedla dnes místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.

