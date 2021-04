Rusko má umožnit návrat diplomatů, jinak bude méně lidí na ruské ambasádě

Praha - Rusko má čas do čtvrtečních 12:00, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Pokud tak neučiní, ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ve čtvrtek odpoledne rozhodne o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Kulhánek to řekl na tiskovém briefingu po večerním jednání s ruským velvyslancem v ČR Alexandrem Zmejevským.

Na postupu panuje podle Kulhánka shoda mezi ním, prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Kulhánek zopakoval, že jeho fungování je paralyzováno.

Česko-ruské vztahy vstoupily podle Kulhánka do mimořádně složité etapy, není to však vina České republiky. "Rozhodli jsme se jako suverénní země a jednali jsme rázně. Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v souvislosti s dostavbou Dukovan a v příštích dnech budeme řešit další postup směrem k Rusku, a to i ve spolupráci se zahraničními partnery," řekl.

NATO se chce ve čtvrtek podrobněji zabývat vyhroceným diplomatickým sporem mezi ČR a Ruskem. Ráno se uskuteční briefing pro velvyslance v členských státech NATO, zúčastní se jej i ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Do konce týdne chce Koudelka o věci hovořit s některými protějšky v EU a NATO.

Kulhánek vpodvečer poděkoval šéfovi NATO Stoltenbergovi za podporu ve složitých časech. "Jsem rád, že jsme krátce po mém jmenování ministrem zahraničí spolu mohli hovořit. Vážíme si toho, že stojíte za námi!" uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poznamenal, že prezident Miloš Zeman permanentně vládě vyjadřuje podporu v jejích krocích v kauze výbuchu ve Vrběticích. Zeman se při dnešním Kulhánkově jmenování ministrem k záležitosti nevyjádřil.