Rusko má umožnit návrat diplomatů, jinak bude méně lidí na ruské ambasádě

Praha - Rusko má čas do čtvrtečních 12:00, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Pokud tak neučiní, ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ve čtvrtek odpoledne rozhodne o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Kulhánek to řekl na tiskovém briefingu po zhruba půlhodinovém večerním jednání s ruským velvyslancem v ČR Alexandrem Zmejevským. Mluvčí Kremlu Peskov vzkázal do Prahy, že mluvit s Ruskem formou požadavků je marné. Ministr Kulhánek dnes v podvečer hovořil i se šéfem NATO Jensem Stoltenbergem.

Na postupu panuje podle Kulhánka shoda mezi ním, prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Mluvit s Ruskem formou požadavků nemá perspektivu. Podle agentury TASS tak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval na dnešní výzvu Kulhánka, aby Moskva umožnila návrat všech vyhoštěných českých diplomatů.

Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Kulhánek zopakoval, že fungování české ambasády v Rusku je paralyzováno. Na jednání s velvyslancem vyjádřil protest proti postupu a nepřiměřené reakci Ruské federace.

Podle informací Českého rozhlasu měla ruská ambasáda před pondělním vyhoštěním části pracovníků zhruba 120 zaměstnanců, z toho 43 diplomatů. Aktuálně je v Praze přes 20 ruských diplomatů, zatímco v Moskvě zbývá pět českých, uvedl rozhlas na twitteru.

"Vzhledem k rozdílu ve velikosti našich ambasád vyhoštění 18 ruských zpravodajců ničím neohrozí normální fungování ruské ambasády v Praze. Protireakce ruské strany vyhostit 20 našich diplomatů včetně zástupce velvyslance byla nicméně nepřiměřená a de facto paralyzovala fungování naší ambasády," řekl Kulhánek.

Ministr Kulhánek hovořil i se šéfem NATO

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v podvečer na twitteru uvedl, že hovořil s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Jensem Stoltenbergem. NATO se chce ve čtvrtek podrobněji zabývat vyhroceným diplomatickým sporem mezi ČR a Ruskem. Ráno se uskuteční briefing pro velvyslance v členských státech NATO, zúčastní se jej i ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Do konce týdne chce Koudelka o věci hovořit s některými protějšky v EU a NATO.

Kulhánek vpodvečer poděkoval šéfovi NATO Stoltenbergovi za podporu ve složitých časech. "Jsem rád, že jsme krátce po mém jmenování ministrem zahraničí spolu mohli hovořit. Vážíme si toho, že stojíte za námi!" uvedl.