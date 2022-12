Rusko má dostatek munice pro několik dalších útoků, domnívá se Zelenskyj

Kyjev - Rusko má dostatek munice pro několik dalších rozsáhlých vzdušných útoků na Ukrajinu, uvedl v projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskva od října útočí na energetickou infrastrukturu a města na Ukrajině, masivní útok podnikla naposledy dnes ráno.

"Bez ohledu na to, v co doufají ti uctívači raket z Moskvy, (útoky) nezmění rozložení sil v této válce. Mají pořád dost střel na několik podobných útoků. My máme dostatek sebedůvěry a odhodlání, abychom jim to po těchto úderech vrátili," řekl Zelenskyj v pravidelném večerním proslovu.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo téměř před deseti měsíci, letos 24. února. Na energetickou infrastrukturu sousední země a na tamní města začalo útočit s přicházející zimou, Ukrajina se kvůli tomu potýká s výpadky elektřiny, tepla, světla i vody.

Výbuchy otřásly Kyjevem a dalšími městy i dnes. Úder poškodil devět energetických zařízení, řekl po útocích ministr energetiky Herman Haluščenko. Tři lidé zemřeli a další utrpěli zranění, když ruská střela zasáhla obytnou budovu ve městě Kryvyj Rih. Podle náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerije Zalužného protivzdušná obrana sestřelila 60 ze 76 ruských střel, což dnes zopakoval i Zelenskyj.

Voda podle prezidenta kvůli výpadkům elektřiny dnes netekla v Kyjevě a dalších 14 oblastech. Na opravách energetické sítě se pracuje, Zelenskyj nicméně vyzval Ukrajince k trpělivosti.