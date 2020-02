Rusko kvůli koronaviru dočasně zakáže vstup čínským občanům

Moskva - Rusko od čtvrtka z obavy před novým koronavirem dočasně zakáže do země vstup čínským občanům. Oznámilo to ruské ministerstvo zdravotnictví, které se obává šíření nákazy. Vstup Moskva zakázala pro pracovní, studijní a soukromé cesty, jakož i pro turisty, píší zahraniční agentury. Opatření se podle agentury Interfax netýká cestujících, kteří využívají ruská letiště k tranzitu do dalších zemí.

Moskva k rozhodnutí přistoupila "kvůli zhoršující se epidemii v Číně a s ohledem na to, že na ruské území stále přicházejí čínští státní příslušníci," uvedla místopředsedkyně vlády Taťjana Golikovová.

V Rusku byly zatím zjištěny dva případy nákazy. Jednalo se o čínské občany, oba již úspěšně podstoupili léčbu a minulý týden byli propuštěni z nemocnice. Podle lékařů u nich onemocnění COVID-19, které si zatím převážně v Číně vyžádalo téměř 1900 obětí, mělo jen mírné příznaky.

Ruské úřady již dříve přijaly řadu přísných opatření, aby šíření viru zabránily. Nařídily mimo jiné uzavření asi 4250 kilometrů dlouhé hranice s Čínou, přerušily železniční spojení i omezily počty leteckých spojů s čínskými městy.

V Rusku je z pracovních, turistických či studijních důvodů přítomno mnoho Číňanů, poznamenává agentura AFP. Ruská letiště zároveň často slouží jako přestupní místa pro lety mezi Čínou a Evropou, těchto pasažérů se však zákaz týkat nebude, píše s odkazem na ruské úřady agentura Reuters.