Moskva - Rusko jedná s Kazachstánem a Uzbekistánem o uzavření "plynové unie", která by podpořila dodávky mezi těmito třemi státy a do dalších zemí, včetně Číny. S odvoláním na prohlášení místopředsedy ruské vlády Alexandra Novaka o tom informovala agentura Interfax. Novak nerozvedl, co přesně by plynová unie obnášela a v jaké fázi se jednání nacházejí.

Mluvčí kazachstánského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin takovou koncepci navrhl při pondělním setkání s Tokajevem. Ani kazašská strana však neposkytla žádné další podrobnosti.

Rusko je významným vývozcem zemního plynu. Uzbekistán a Kazachstán ho těží zhruba tolik, kolik jej spotřebují. Obě země jsou s Ruskem propojeny plynovodem a prochází jimi samostatný plynovod směřující do Číny, připomíná agentura Reuters.

Oba plynovody však převážně čerpají plyn z Turkmenistánu. Kazachstán a Uzbekistán nikdy nevykázaly žádné tranzitní dodávky ruského plynu do Číny nebo jiných zemí.