Rusko je připraveno uspořádat hokejové MS, Fasel věří Švýcarům

Petrohrad - Hokejové mistrovství světa by se letos mohlo místo ve Švýcarsku konat v Rusku. Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel v rozhovoru pro ruskou agenturu Ria Novosti uvedl, že ruská strana federaci nabídla pomoc pro případ, že by se šampionát v květnu nemohl hrát v Curychu a Lausanne. Ve Švýcarsku momentálně platí kvůli šíření koronaviru zákaz návštěv diváků na akcích s více než tisícovkou účastníků, přerušená je hokejová i fotbalová liga.

"Ruská strana se na nás obrátila s návrhem, že je připravena pomoci v případě, že se mistrovství světa nebude moci konat ve Švýcarsku. Nedávno jsem v Rusku byl a o této možnosti jsme mluvili," uvedl Fasel s tím, že ale věří, že se šampionát podle plánů uskuteční ve Švýcarsku. V Rusku by se akce mohla konat v Soči.

Opatření švýcarských úřadů platí od začátku týdne, nejpozději 15. března by mělo být jasné, zda bude zákaz zrušen, upraven nebo prodloužen. V návaznosti na to bude o budoucnosti světového šampionátu jednat i IIHF. Fasel zopakoval, že nepočítá s tím, že by se turnaj konal bez přítomnosti diváků.

"Poslední dvě kola švýcarské (hokejové) ligy se hrála bez diváků a bylo to hrozné. Takhle se hrát hokej nemůže. Mohu vám s jistotou říct, že bez fanoušků se neuskuteční ani jeden zápas mistrovství světa," řekl Fasel s tím, že variantou není ani snížení počtu účastníků turnaje nebo posunutí termínu. "Změna termínu je příliš komplikovaná. Můj názor je takový, že mistrovství by se mělo konat ve Švýcarsku s 16 týmy a s diváky," podotkl šéf IIHF.

Jasněji podle jeho slov bude v polovině března. "V polovině března budeme mít podrobnější informace o situaci kolem koronaviru v Evropě a ve Švýcarsku. Momentálně vše monitorujeme," uvedl Fasel. Mezinárodní hokejová federace se zatím rozhodla zrušit čtyři turnaje nižších divizí hokejistů do 18 let a dva turnaje nižších divizí žen, které se měly hrát v březnu či na začátku dubna.

Světový šampionát v Curychu a Lausanne má začít 8. května.