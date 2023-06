Rusko informuje o urputných bojích, Ukrajina o zničení muničního skladu

Kyjev/Moskva - Ruští představitelé dnes upozorňovali na urputné boje ve třech sektorech ukrajinské fronty. Zprávy o tvrdých bojích na frontě přišly den poté, co se delegaci afrických lídrů nepodařilo v Petrohradě pro svůj mírový plán nadchnout ruského prezidenta Vladimira Putina, za kterým zamířila z Ukrajiny po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Podle ruských proválečných internetových komentátorů i představitele ruské okupační správy na Ukrajině Vladimira Rogova převzaly ukrajinské síly kontrolu nad vesnicí Pjatychatky v Záporožské oblasti. Pokud se dobytí vesnice potvrdí, šlo by podle agentury Reuters o druhý úspěch ukrajinské armády v této části fronty od zahájení protiofenzivy na začátku června.

Kyjev se totiž k dobytí Pjatychatek nevyjádřil a ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok ukrajinských vojáků na Pjatychatky jeho jednotky odrazily. Kromě toho uvedlo, že jeho síly odrážely ukrajinské útoky ve třech sektorech 1000 kilometrů dlouhé fronty.

Ukrajinský představitel, mluvčí oděské vojenské správy Serhij Bratčuk, ale dnes informoval o jiném úspěchu ukrajinských sil, a sice o zničení muničního skladu poblíž Ruskem okupovaného přístavního města Heničesk na jihu Chersonské oblasti. Na sociálních sítích se šířila videa, která zachycují oblaka kouře stoupající až k obzoru za zvuku výbuchů.

Tvrdé boje se podle britského ministerstva obrany v posledních dnech odehrávají hlavně v Záporožské oblasti, na západě Doněcké oblasti a u Bachmutu, který v květnu po měsících dlouhých bojů ovládli ruští žoldnéři. "Ve všech těchto oblastech Ukrajina pokračuje s útočnými operacemi a pomalu postupuje," uvedlo ministerstvo na twitteru. Ruskou obranu na jihu země nicméně Londýn hodnotí jako "poměrně účinnou" a uvádí, že obě strany tam mají velké ztráty.

Americký deník The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že ukrajinská protiofenziva naráží na ruskou převahu v letectvu, a list The New York Times (NYT) podotkl, že ruské síly během příprav na ukrajinskou protiofenzivu zlepšily disciplínu, koordinaci i leteckou podporu.

Když v sobotu prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa předložil ruskému prezidentovi mírový plán o deseti bodech navržený sedmi africkými zeměmi, reagoval šéf Kremlu obvyklým obviňováním Kyjeva i Západu. Tvrdil také, že obnově mírových rozhovorů brání Kyjev, nikoli Moskva.

Ani ukrajinský prezident Zelenskyj nedal o den dříve při jednání s africkou delegací najevo ochotu vrátit se k diplomatickým jednáním s Moskvou a prezidentům a premiérům afrických zemí řekl, že taková jednání by pouze způsobila zamrznutí války a utrpení ukrajinského lidu.