Rusko hrozí tvrdou odvetou za zásahy vojenských objektů na svém území

Moskva - Západ otevřeně vybízí Kyjev k tomu, aby používal dodávané zbraně k napadání Ruska, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Rusko podle ní na další provokování Ukrajiny k úderům proti vojenským objektům na ruském území tvrdě odpoví. Představitel ukrajinské prezidentské kanceláře vzápětí zdůraznil, že Ukrajina má právo se ruské agresi bránit, a to také útoky na ruské vojenské základny a sklady. Vyzbojování Ukrajiny ohrožuje bezpečnost Evropy, varoval Kreml.

"Taková zločinná činnost ukrajinských ozbrojených sil proti ruskému území nemůže zůstat bez odpovědi," prohlásila Zacharovová podle ruské agentury TASS. Kyjev a západní metropole by podle ní měly brát vážně vyjádření ruského ministerstva obrany, že podobné akce povedou k tvrdé ruské odpovědi.

"Rusko zaútočilo a zabíjí civilisty. Ukrajina se bude bránit všemi způsoby, včetně úderů na sklady a základny zabijáků. Svět uznává toto právo," napsal na twitteru poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.

Na jihu a západu Ruska v poslední době vzplálo několik skladů paliv a munice. Ruské úřady obviňují z útoků ukrajinské síly, Kyjev se obvykle nevyjadřuje.

"Když se (Rusové) rozhodnete rozsáhle napadnout jinou zemi, masově tam zabíjet, masově drtit mírumilovné lidi tanky a ve svých oblastech k tomu využívat sklady, dříve nebo později se vám to vrátí," napsal ve středu Podoljak, aniž by ale přímo přiznal ukrajinskou zodpovědnost za požár muničního skladu v Belgorodské oblasti. Příčin požáru v muničním skladu může být podle něj víc - například "zásah boží" za ostřelování civilistů v Mariupolu v době nedávných pravoslavných velikonočních svátků. "Karma - krutá to věc," dodal Podoljak.

"Snahy o vyzbrojování Ukrajiny, a to i těžkými zbraněmi, jsou počínáním, které ohrožuje bezpečnost kontinentu, provokují nestabilitu," prohlásil dnes mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakci na slova britské ministryně zahraničí. Liz Trussová uvedla, že ruská vojska musí být vytlačena z celé Ukrajiny a spojenci musí "zdvojnásobit" své úsilí a poslat Kyjevu další vojenské vybavení.

Mluvčí ruské diplomacie také obvinila Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), že předávala údaje o ruských silách zpravodajským službám Západu a Ukrajiny. Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva se pak podle tvrzení mluvčí ruské diplomacie uchyluje k používání "výmyslů, lživých a falešných zpráv, zinscenovaných představení" v prohlášeních o Ukrajině.

Úřad informuje o válečných zločinech, kterých se na Ukrajině dopouštějí ruští vojáci. Několik pozorovatelů OBSE bylo pod záminkou vyzvědačství zadrženo v Doněcku a Luhansku, baštách proruských separatistů na východě Ukrajiny.