Rusko hlásí největší přírůstek nových případů nákazy koronavirem od ledna

Moskva - Rusko během uplynulých 24 hodin zaznamenalo 20.182 nových případů nákazy koronavirem a 568 úmrtí pacientů s covidem-19. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na vládní operativní štáb. O den dříve to bylo 17.594 nových případů a 548 úmrtí. "Je to poprvé od 24. ledna, kdy počet nově zjištěných případů přesáhl 20.000," napsala agentura TASS.

Od začátku pandemie se nakazilo téměř 5,39 milionu Rusů, z nichž podle operativního štábu 131.463 nákaze podlehlo. Ruský statistický úřad udává výrazně vyšší počet obětí, což úřady vysvětlují tím, že statistici započítávají i mrtvé, u kterých byla nákaza zjištěna až po smrti.

Růst počtu nových případů v poslední době úřady podle agentury Reuters připisují nové variantě koronaviru delta, jakož i slabému pokroku v očkování populace proti covidu-19. Z přibližně 146 milionů Rusů se očkovat dosud nechalo asi 20 milionů.

Urychlit očkování se úřady snaží příkazy, tresty i odměnami. Kupříkladu moskevským podnikatelům, kteří dosud nenechali očkovat 60 procent svých zaměstnanců, hrozí pozastavení práce firmy na dobu až 90 dnů, upozornila agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Pracovníka, který se odmítne nechat očkovat, má zaměstnavatel podle úřadů odeslat na neplacené volno, za které mu nenáleží ani plat, ani nárok na dovolenou, i když v individuálních případech může zaměstnavatel také nabídnout práci z domova.

Povinné očkování se podle nařízení moskevské hlavní hygieničky vyžaduje od nejméně 60 procent pracovníků obchodů, podniků veřejného stravování, dopravy a služeb.

V Ufě dnes vylosovali vítězku loterie uspořádané na podporu očkování proti covidu-19. Majitelkou "superceny" v podobě jednopokojového bytu se stala Tamara z Ufy, která se nechala očkovat 28. května v městské nemocnici, uvedl Interfax. Dalších deset výherců obdrželo "chytrý telefon".