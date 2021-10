Rusko hlásí další denní maximum zemřelých, Putin schválil týdenní pracovní volno

Moskva - V Rusku bude kvůli šíření koronaviru a vysokému počtu úmrtí s covidem-19 týdenní pracovní volno. Vládní návrh, se kterým přišla v úterý vicepremiérka Taťjana Golikovová, dnes podpořil prezident Vladimir Putin. Placené pracovní volno bude v zemi od 30. října do 7. listopadu. Nejhůře koronavirem postižené regiony mohou volno vyhlásit už od 23. října. Země mezitím za poslední den zaregistrovala 1028 úmrtí s covidem-19, tedy nejvíce od vypuknutí pandemie. Vysoké nadále zůstávají i denní přírůstky nakažených - testy za posledních 24 hodin odhalily koronavirus u 34.073 lidí.

"S ohledem na současnou situaci rozhodně podporuji návrh na vyhlášení nepracovních dnů s náhradou mezd pracovníků po celé zemi v období od 30. října do 7. listopadu," prohlásil Putin na setkání s členy vlády podle agentury TASS. Regiony s nejhorší epidemickou situací vyzval, aby zvážily, zda volno nezavedou už od této soboty. "Pokud to bude nezbytné, nepracovní dny by mohly být prodlouženy i po 7. listopadu," dodal šéf Kremlu.

Rusy zároveň znovu vyzval, aby se nechali proti covidu-19 očkovat. "Máme bezpečnou a efektivní vakcínu. Vyzývám vás, jděte se očkovat. Je to otázka vašeho života a životů lidí kolem vás," prohlásil prezident.

Dnes oznámený denní přírůstek nakažených je nepatrně menší než u dosavadního denního maxima infikovaných, které ruské úřady zaznamenaly v neděli, kdy se koronavirus prokázal u 34.325 osob.

Ruské úřady kvůli zhoršující se epidemické situaci, kdy přibývá infikovaných i zemřelých, postupně zpřísňují protikoronavirová opatření. Moskevský starosta Sergej Sobjanin v úterý mimo jiné oznámil čtyřměsíční domácí izolaci pro neočkované obyvatele metropole starší 60 let a požaduje také povinnou vakcinaci 80 procent pracovníků ve službách do konce roku, dosud žádal 60 procent očkovaných. Dnes se v ruských médiích objevily informace, že moskevské úřady zvažují zavedení krátkodobého lockdownu v metropoli po dobu dnech schválených nepracovních dnů. Jsou připraveny na týden zavřít vše kromě obchodů s potravinami a lékáren, napsal list Kommersant.

Úřady horšící se epidemickou situaci přičítají zejména pomalému očkování. Podle operativního štábu zdravotníci k pondělku plně očkovali 45 milionů Rusů, tedy 32 procent populace. Agentura AP upozorňuje rovněž na to, že veřejnost je laxní k preventivním opatřením a vláda se příliš neměla k zavedení přísnějších opatření. Kreml až dosud vylučoval nový celostátní lockdown a zpřísňování restrikcí nechal na jednotlivých regionech. V mnoha z nich mezitím omezili například účast na velkých akcích nebo přístup do divadel, restaurací a dalších zařízení.

Ministr zdravotnictví Michail Muraško mezitím připustil, že zdravotnický systém země je pod obrovským tlakem. Léčbě pacientů s covidem-19 se v současné době v Rusku věnuje na 650.000 ruských zdravotníků, řekl agentuře Interfax.

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, prokazatelně nakazilo koronavirem přes osm milionů osob, z nichž podle operativního štábu 226.353 zemřelo, uvedla agentura TASS. Ruský statistický úřad Rosstat ovšem uvádí kolem 420.000 obětí, neboť eviduje i osoby, u kterých se covid zjistil až po smrti.