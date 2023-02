Rusko drží přes 6000 ukrajinských dětí v zařízeních na převýchovu, tvrdí studie

Washington - Rusko drží nejméně 6000 ukrajinských dětí v zařízeních na okupovaném Krymu a v Rusku určených zřejmě na převýchovu, tvrdí studie americké Yaleovy univerzity, o níž informuje agentura Reuters. Táborů a dalších zařízení, v nichž jsou ukrajinské děti, je podle ní nejméně 43. Celkový počet dětí v nich může být ještě mnohem vyšší.

"Zdá se, že hlavním účelem táborových zařízení, která jsme identifikovali, je politická převýchova," uvedl Nathaniel Raymond, jeden z výzkumníků, podle nichž jde o rozsáhlou síť provozovanou Moskvou od její invaze na Ukrajinu v únoru loňského roku.

Děti v táborech, z nichž nejmladšímu identifikovanému byly čtyři měsíce, patří do několika skupin. Některé byly už před invazí v péči ukrajinských státních institucí, další Rusko považuje za sirotky. V táborech jsou ale i děti, jejichž ukrajinští rodiče stále žijí.

V některých táborech se dětem už ve věku 14 let dostalo vojenského výcviku. Výzkumníci ale nenašli důkazy, že by některé z nich bylo později nasazeno v bojích. Přišli ale na to, že část dětí byla časem přesunuta k pěstounům nebo adoptivním rodičům v Rusku.

Podle Raymonda se zdá, že systém táborů a adopce ukrajinských dětí schválila nejvyšší místa v ruské vládě počínaje prezidentem Vladimirem Putinem.

Ruská ambasáda ve Washingtonu uvedla, že země přijímá děti, které byly nuceny uprchnout z Ukrajiny, a snaží se dělat vše pro to, aby mohly být v rodinách.

Výzkum americké univerzity je součástí projektu, který se zabývá porušováním lidských práv ze strany Ruska. Projekt podporuje americké ministerstvo zahraničí.