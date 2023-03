Rusko do sedmi let zvýší produkci LNG na 100 milionů tun ročně, řekl premiér

Moskva - Rusko bude schopno do sedmi let zvýšit produkci zkapalněného zemního plynu (LNG) na 100 milionů tun ročně, řekl na zasedání vlády ruský premiér Michail Mišustin. Pomůže k tomu podle něj rozšíření seznamu polí, z nichž se může LNG vyvážet. Rusko plánuje do roku 2035 dosáhnout pětinového podílu na světovém trhu s LNG, roční produkci chce do té doby zvýšit na 120 až 140 milionů tun ze současných více než 30 milionů tun, uvedla agentura Reuters.

Rusko loni zvýšilo vývoz LNG o 8,6 procenta zhruba na 33 milionů tun, v přepočtu asi 45 miliard metrů krychlových. Více než polovinu suroviny Rusko dodalo do Evropy, vyplývá z údajů společnosti Refinitiv Eikon.

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová dnes apelovala, aby se Evropská unie zcela zbavila závislosti na LNG z Ruska, jehož spotřeba v EU na rozdíl od plynu dováženého potrubím loni neklesla. Evropské firmy by podle ní neměly uzavírat s ruskými dodavateli nové kontrakty.

Vládní licenci na vývoz LNG z Ruska po moři má pouze omezený počet společností, především Novatek a Gazprom. Vývozní licenci musejí mít i pole, kde se zemní plyn těží.

Většinu loňských dodávek LNG pokryl jeho největší ruský producent Novatek. Jeho závod na zkapalněný zemní plyn Jamal v arktické části Ruska dodal 20,8 milionu tun a závod Kriogaz-Vysock u Baltského moře 700.000 tun, uvádí Refinitiv Eikon. Projekt Sachalin-2 v tichomořské části Ruska pod vedením Gazpromu loni zvýšil dodávky LNG o 11 procent na 11,2 milionu tun.

Mišustin na zasedání vlády také řekl, že kabinet navrhl přidat na seznam některá plynová pole, která se nacházejí v Krasnojarském kraji na východní Sibiři a v arktickém Jamalsko-něneckém autonomním okruhu.

"Přijaté rozhodnutí umožní v příštích sedmi letech zvýšit roční produkci LNG na 100 milionů tun a také výrazně zvýšit vývoz a celkově posílit pozici Ruska na světovém trhu s tímto ekologickým palivem," řekl Mišustin. Zasedání vlády přenášela ruská televize.