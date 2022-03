Rusko do čtvrtka vypracuje konkrétní pravidla pro platby za plyn v rublech

Moskva - Rusko do čtvrtka vypracuje pro zahraniční společnosti konkrétní pravidla plateb za dodávky plynu v rublech. Novinářům to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle agentury Reuters to zvyšuje pravděpodobnost přerušení dodávek, protože západní země dosud odmítaly požadavek Moskvy na změnu měny, ve které se za dodávky platí.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden nařídil požadovat od "nikoli přátelských" zemí za dodávky plynu platby v rublech. To posílilo domácí měnu, když předtím klesla na rekordní minimum kvůli sankcím západních zemí vůči Moskvě za invazi na Ukrajinu. Způsobilo to ale také zvýšení evropských cen plynu.

"Nikdo nebude dodávat plyn zadarmo, to je prostě nemožné, a platit za něj můžete jen v rublech," řekl Peskov.

Rozhodnutí vyvolalo silnou kritiku ze strany evropských zemí, které za ruský plyn platí převážně v eurech a tvrdí, že Rusko nemá právo přepisovat smlouvy. Také země skupiny G7 tento týden požadavek Moskvy odmítly.

Rusko doposud plnilo své smluvní závazky týkající se dodávek plynu do Evropy.

Peskov dodal, že v souladu s konečným termínem 31. března stanoveným Putinem se vypracovávají všechny postupy tak, aby tento systém byl jednoduchý, srozumitelný a proveditelný pro respektované evropské a mezinárodní kupce. Prohlásil také, že Rusko má právo se bránit proti sankcím a bylo a bude spolehlivým dodavatelem plynu. Zahraniční firmy nyní budou podle Peskova muset nakupovat rubly a používat je k platbám za plyn.

Šéfka horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková dnes uvedla, že Rusko je připraveno na případ, že by Evropa odmítla nakupovat plyn z Ruska. Pokud se tak stane, může země přesměrovat dodávky mimo jiné na asijské trhy, citovala Matvijenkovou agentura TASS.

Dodávky ruského plynu do Evropy prostřednictvím tří hlavní plynovodních tras byly dnes dopoledne celkově stabilní. Proti pondělnímu večeru se příliš nezměnily, napsala agentura Reuters.